Denuncian la presunta violación a una niña de 12 años con discapacidad por ocho menores en un colegio

La Guardia Civil está investigando la denuncia de una presunta violación grupal en un colegio de Peñaflor (Sevilla). La víctima sería una niña de 12 años y con un 50% de discapacidad intelectual. Los denunciados, por su parte, son ocho menores de entre 11 y 12 años, todos de Sexto de Primaria. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo durante el recreo, en un baño del centro. La cría ha identificado sin duda a sus agresores, a los que su edad que los convierte en inimputables.

La supuesta agresión sexual fue denunciada por la familia de acogida al Grupo de Menores de la Policía Nacional de Córdoba. Según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el 31 de mayo, donde consta el relato de los hechos y se indica que los denunciantes aportaron el informe de Alta de Urgencias del Hospital Reina Sofía. Asimismo, en la denuncia se detalla que el citado episodio se habría producido en torno a las 12,00 horas del pasado 17 de mayo, "antes de que los alumnos salieran al patio, momento en el que fue apartada de la vista de estudiantes y profesores y llevada hasta el cuarto de baño de las niñas", lugar en el que se habría producido la violación.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, el abuelo paterno de la menor afirma que fue ella quien lo confesó, "días después" de que se produjera el episodio. La pareja sentimental del abuelo, que tampoco ha querido desvelar su nombre para preservar la intimidad de la familia, ha relatado cómo observó a la niña "rara" en lo que al comportamiento se refiere, "con malos modos, cuando normalmente no es así". "Nos reconoció, a su hermana mayor y a mí, después de mostrarse muy nerviosa, qué le habían hecho e incluso desveló, uno por uno, quienes habían sido los agresores".

"Me dice: mamá yo no quería, le metí un guantazo con la mano abierta, pero otros niños me cogieron las manos, me las echaron para detrás, me abrieron las piernas y me hicieron el amor. Cariño mío, eso no es hacerte el amor, eso es otra cosa", ha narrado además en Y Ahora Sonsoles la abuela de la víctima

El abuelo paterno es el responsable de la menor, ya que se encuentra en situación de acogida de forma permanente. "Estoy deseando que llegue un informe médico para mostrárselo al director del colegio, que no se cree que esto haya sucedido, aunque tenga que ir a su casa para presentárselo", asegura, al tiempo que critica que los Servicios Sociales municipales "no se hayan puesto en contacto" con él.

Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía de Menores y también estaría siendo estudiado por otras delegaciones competentes, tales como el Consistorio y la Junta de Andalucía. De hecho, el asunto está judicializado e Inspección de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado un informe "que pondrá a disposición de la investigación si lo requieren", según informa Educación.