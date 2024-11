Diana Morant pide al PP que asuma "su responsabilidad" y destituya a Mazón

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha instado este sábado al PP a "asumir su responsabilidad", dar "un paso al frente" y destituir a Carlos Mazón de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, porque "se tiene que ir" y "no puede liderar la reconstrucción".

En una rueda de prensa al día siguiente de la comparecencia en Les Corts Valencianes del president para explicar su gestión de la dana, Morant ha afirmado que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, permite que Mazón siga, pese a que le han ofrecido los votos para nombrar un president de perfil técnico, "estará apoyando a Mazón y no a los valencianos".

La dirigente socialista ha alertado al PP de que "el silencio" no les va a valer para siempre, de forma que si no responden a la propuesta del PSPV-PSOE lo interpretarán como "un apoyo tácito" a Mazón, como que el PP nacional "también se borra de la solución y de la responsabilidad" y como que Feijóo "ata su futuro" al del dirigente valenciano.

En esta legislatura, votar un nuevo president necesitaría del apoyo de otros partidos, por lo que el PSPV ofrece sus votos con el fin de que "en ningún caso" Vox, "negacionista del cambio climático" y que acometió recortes cuando gestionó las emergencias, vuelva a condicionar la elección de un president.

"Lo inaceptable de la comparecencia de Mazón es que no presentase su dimisión; no puede seguir, es un clamor popular", ha aseverado Morant, quien ha asegurado que los valencianos no se sintieron "nada reconfortados" con una comparecencia en la que no respondió "a qué se dedicó" cuando sus vecinos "se estaban ahogando".

La dirigente socialista ha criticado que Mazón "le echara la culpa al sistema" y dijera que ha fallado, cuando "quien ha fallado" es él, y ha insistido en que "a partir de ya" no puede haber un president "antisistema y fallido", sino que "tiene que irse, porque no puede continuar todo como si ni hubiera pasado nada".

La ministra ha indicado que todos los partidos deben ser "generosos y responsables", y por ello los socialistas valencianos darán todos sus votos para contar con un Gobierno valenciano técnico que elabore unos presupuestos "a la altura" de la reconstrucción, pues de momento solo han anunciado 250 millones de euros para ayudas.

Preguntada por las afirmaciones de Mazón de que no optará a la reelección si no es capaz de liderar la reconstrucción, Morant ha afirmado que el president se ha demostrado "incapaz y negligente" y ya no se dirigen a él, sino al PP, que le debe destituir de forma "inmediata" porque no puede seguir "ni un minuto más".