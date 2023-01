Ayuso, al recoger su reconocimiento de la UCM: "Fui orgullosa estudiante de la universidad pública"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes su condición de "orgullosa estudiante de la universidad pública" durante su distinción como alumna ilustre por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

En su discurso en el Salón de Actos de la Facultad y ante el rector Joaquín Goyache Goñi, Díaz Ayuso se ha servido de la letra de la canción "Peces de la ciudad" para ensalzar en sus mensajes las virtudes de haber sido estudiante de la Complutense. "Es maravilloso retrotraernos a nuestro yo universitario. Tratar que aquello que eran tan puro en nosotros no se pierda. Hasta ahora que tengo esta responsabilidad, puedo decir que fueron los siete años más importantes de mi vida", ha asegurado.

Ayuso se ha mostrado feliz por "compartir este reconocimiento" con los otros compañeros premiados - entre los que se encontraban Rafa Antón, Almudena Ariza, Ángel Expósito, Arturo Pérez Reverte, Antonio de la Torre, Xurxo Torres y Miguel Trillo - y ha subrayado que la Complutense siempre será su casa. "Desde el primer día quedé prendada de la selva que suponía para mí una facultad repleta de alumnos. Y, sobre todo, quedé prendada de la cantidad de cosas que se podían hacer aquí", ha dicho. Entre otras, ha destacado su labor en la emisora de radio que la UCM tenía y a la que dedicó gran parte de su tiempo.

En su mensaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha eludido la enorme polémica que ha suscitado la mención como alumna ilustre por decisión exclusiva del rector de la Universidad, así como las protestas de estudiantes a las puertas de la Facultad y el discurso en su contra pronunciado por la mejor alumna de la promoción en el mismo acto de entrega. "Hace poco leí que se estaban organizando grupos de alumnos y profesores que querían impedir que recibiera este reconocimiento. Incluso he llegado a leer amenazas, pero he defendido ser una más. Lamento que estas acciones tiñan eventos como este. Pero después de ver el desafío, por coherencia todavía me sentí más concernida", ha señalado.

Para Ayuso, "pocos lugares deben ser tan tolerante como una universidad pública". "Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en esta universidad. Y la libertad se protege defendiéndola", ha remachado.