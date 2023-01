Una de las estudiantes más brillantes revienta contra Ayuso frente a ella: "¡Hoy es un día de luto!"

Eli, una de las alumnas más brillantes de su promoción, ha estallado contra Isabel Díaz Ayuso durante un acto en el que se reconocía también a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como alumna ilustre.

"Me llamo Eli y la veradd es que yo este premio no lo quiero para absolutamente nada. He sacado un 9,28, creo que la nota más alta. ¿De qué me sirve? No lo sé, no sé quién ha decidido que yo soy aquí la mejor de la promoción, supongo que la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso", ha empezado diciendo.

"He hecho una carrera porque adoro audiovisuales, adoro el cine, creo que la gente debería ver más cine, pero debemos tener más claro que se debe hacer cine político, y políticamente, de verdad. ¿Sabéis por qué? Porque yo estoy harta de que esto se valore con notas, títulos, dinero. Estoy harta de la titulitis" ha asegurado.

Eli ha afirmado que la Complutense son sus compañeros "que están ahí fuera manifestándose": "Yo quiero que se le de más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad y mis profesores. Los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase de nosotros. ¿Alguien se sabía mi nombre? Creo que no. Pero el de Ayuso sí".

"¿Y está haciendo algo por nosotros? Señora Ayuso, yo creo que no. Hoy es un día muy triste porque cuando digo Ayuso oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad, y a la Complutense de verdad. Que yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra", ha proseguido.

"Yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, porque esta manifestación se va a manipular. Esto es Ciencias de la Información, no de la desinformación. Coged el teléfono y mirad Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta", ha afirmado.

Y elevando en tono ha soltado: "No rompo esto porque creo que es ilegal, que si no lo rompo". Y ha acabado proclamando: "Ayuso pepera, los ilustres están fuera".

Mientras, alrededor de doscientas personas se han concentrado en la zona lanzando mensajes como "Ayuso de ilustre no tiene nada", "Viva la lucha de la sanitarias", "Ni un euro más para la privada" y "Las ilustres están fuera".

Se ha desplegado un fuerte dispositivo policial en el que se han establecido varios anillos para evitar el acceso de los manifestantes al recinto y ha desplazado al lugar más de diez furgones policiales.

De hecho, solo tenían permitido el acceso a esta dependencia de la Universidad Complutense de Madrid los estudiantes con carnet de Ciencias de la Información. En un momento ha habido un puntual problema, ya que alumnos de Ciencias Políticas dan clase en este edificio pero no contaban con la acreditación específica específico de esta facultad.