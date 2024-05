Díaz se planta ante Sánchez aunque “no” habrá ruptura

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La sangre no llegará al río. El Ejecutivo de coalición ha vivido una crisis, sí, pero no acabará en ruptura. “Hay Gobierno para rato” y “no” hay riesgo de adelanto electoral, enfatizan ambas partes, tras una semana en la que Pedro Sánchez ha comprobado de nuevo su extrema debilidad política en el Congreso de los Diputados. La tensión ha sido más que palpable, con Yolanda Díaz y ministras como María José Montero o Isabel Rodríguez lanzándose reproches.

Las elecciones europeas tienen mucho que ver en la brecha gubernamental. Así lo han sugerido fuentes socialistas. Sánchez encara la campaña con las expectativas al alza. Según las encuestas internas, el PP sacaba al PSOE hasta seis puntos en intención de voto antes de las catalanas. Actualmente, la ventaja se habría recortado hasta los tres puntos.

“Hay partido”, sentencian en Ferraz. “En el PP saben que la diferencia demoscópica es mínima y que podemos ganar. En la planta noble de las Génova, son los números de las encuestas los que preocupan”, aseguran las fuentes del equipo de Sánchez consultadas por El HuffPost.

Por eso ha molestado tanto en el lado socialista de Moncloa que sus socios hayan puesto en un brete al presienten en las Cortes Generales. En concreto, el PSOE sumó seis derrotas en las votaciones y tuvo que retirar de urgencia la ley del suelo para evitar un fracaso como el de la normativa contra el proxenetismo. Montero trasladó su “malestar” a Díaz y Rodríguez elevó todavía más el tono: la negativa de Sumar a reformar la ley del suelo, dijo en Onda Cero, se debe a una “absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento” y de quien “no conoce qué significa el planeamiento urbanístico”.

En privado, las críticas dirigidas a Sumar se han multiplicado por parte de los dirigentes socialistas. “El resumen es que Yolanda ha dado a Feijóo un argumento para atacar al Gobierno en un momento en el que estaba KO por la polémica de Milei y sus malas perspectivas electorales”, en opinión de un diputado socialista.

Desde el equipo de la vicepresidenta Díaz coincide en que el Gobierno resistirá, pero también que Sánchez ha de tenerles en cuenta. “Este es un Gobierno de dos partidos, no solo de uno, y tienen que entenderlo”. Los ministros de Sumar ya dijeron en privado a sus interlocutores socialistas que no continuaran con la tramitación de las leyes del suelo y contra la prostitución, ya que no estaban de acuerdo y podían llevarse una sorpresa desagradable, como finalmente ha ocurrido.

“No estaba en el acuerdo de gobierno y es incomprensible llevar la misma semana dos leyes para las cuales sabes que no tienes los apoyos para ninguna de las dos y confiando en el el PP en medio de una campaña electoral”, zanjan las fuentes consultadas en Sumar. Esto es, Díaz no se va a achantar y seguirá buscando su hueco, aunque ponga en un brete al presidente. “Nos querrían calladitos e invisibles pero se equivoca”, resumen desde su partido.

Para Díaz, es fundamental aguantar el tipo en las elecciones europeas. Y la fragmentación del voto de izquierdas es grande. Además de enfrentarse al PSOE, que parece resistir según las encuestas, también ha de evitar la fuga de votos hacia sus antiguos aliados de Unidas Podemos, con Irene Montero como cabeza de cartel. “Aún falta el grueso de la campaña para activar al votante progresista pero los sondeos nos dan bien: 5 diputados y que nos mantenemos en un 8%”, explican los estrategas de la formación.

La crisis gubernamental sirvió al PP para alimentar la tesis de que la legislatura está en riesgo ante un Ejecutivo “que es incapaz de ponerse de acuerdo”. “El Gobierno está roto y en absoluta soledad, en política interior y exterior”, resumió Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición. En la dirección nacional respondían con carcajadas ante las quejas del Gobierno sobre su voto en la ley de vivienda. “Que se arreglen ellos”, enfatizaron, aunque sin descartar un posible consenso tras los comicios europeos “en caso de que, de verdad, se sienten a negociar con nosotros”.

Los populares buscan recuperar foco este domingo, con la manifestación contra las decisiones de Sánchez convocada en Madrid. Feijóo mantiene el objetivo de ganar con claridad al PSOE en las elecciones del 9 de junio, aunque su equipo reconoce que se ha estrechado el margen y de ahí la importancia para el PP de ofrecer una fotografía muy potente este domingo, en la Puerta de Alcalá. “Todo el partido se juega mucho”, reconoce un barón territorial.