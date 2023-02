La frase que este diputado del PSOE dedica a Ortega Smith le deja con esta cara

El diputado del PSOE Luc André Diouf ha dedicado un durísimo discurso a los miembros de Vox durante la comisión de interior y al hilo de una proposición del partido de Abascal para "la protección de los españoles frente al yihadismo y las políticas que favorecen la creciente islamización en España".

"Señorías de Vox, esta iniciativa demuestra lo poco que conocen y qué poco quieren ustedes a España y a su ciudadanía", ha asegurado, provocando la reacción del diputado de Vox Javier Ortega Smith.

"Miren, España aportó a la Historia de la Humanidad el concepto de convivencia, algo que pervive en la sociedad española actual, una sociedad que tiende, quieran ustedes o no, a la interculturalidad", ha subrayado Diouf.

Y ha proseguido: "La España intercultural no criminaliza a nadie por su confesión religiosa. La España actual, intercultural, no extranjeriza a ninguno de los suyos porque no correspondan al patrón casposo limitado y deforme de un nacionalcatolicismo que es afortunadamente parte del pasado de España".

"Así lo entienden y manifiestan en diferentes estudios la mayoría de la ciudadanía española. Así lo entienden todos los cargos religiosos que hicieron declaraciones tras el doloroso acto de violencia, el odio que ocurrió en Algeciras", ha recordado.

El diputado del PSOE ha insistido en que "no hay que ser muy inteligente para saber que esta violencia es de terroristas contra ciudadanos": "Repito: de terroristas contra ciudadanos. No hay que ser muy inteligente para saber que el supremacismo es un tipo de fascismo. Creer que una confesión es mejor que otra criminalizar a dos millones de españoles, a 25 millones de europeos por su fe, es supremacismo".

"El odio, señores de Vox, es el alimento de la antipatria y, por desgracia, ojalá que rectifiquen, pero yo sé también que es su zona de confort. El buen español no discrimina, no extranjeriza, no equipara migración con delincuencia, no señala a menores de edad, niñas, niños y adolescentes como si se tratasen de los hijos de un diablo que solo ustedes ven. ¡Debería darle a ustedes vergüenza! Ustedes ni saben lo que es España ni a veces parecen saber lo que son", ha rematado el socialista.