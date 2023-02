Esta diputada de ERC hace entrar en cólera a Ortega Smith de forma tan disimulada que cuesta verlo

El diputado de Vox Javier Ortegs Smith se ha mostrado indignado con María Carvalho, de ERC, después de que ésta mostrase una pegatina en la que se leía "Stop Vox" en su ordenador durante una comisión.

El detalle era difícil de ver en directo, pero los miembros de la comisión se dieron cuenta al ver la imagen en la televisión.

"Pedimos decoro por parte de la diputada de ERC que lleva un cartel en su ordenador... lo hace habitualmente y pedimos por favor que, por decoro, lo retire", ha pedido una diputada de Vox.

José Luis Ábalos, presidente de la comisión, ha mirado atentamente a Carvalho, pero no ha visto nada: "No sé qué lleva, no lo veo".

Ha sido entonces cuando ha irrumpido Ortega Smith indignado: "Es que es permanentemente. En la tele se ve perfectamente. Bueno pues traemos nosotros aquí también un cartel".

"Pone stop Vox. ¿Lo ve usted ahí? Es un desprecio a un grupo parlamentario y se le ha hecho quitar ya, señor presidente, en varias comisiones, no ha hecho ni caso", se ha quejado el diputado de Vox.

"En la última ponencia, cuando le dije que si volvía a traerlo íbamos a traer nosotros carteles recordando lo que representa ella, no lo trajo, pero ahora lo vuelve a traer en ese permanente desafío a este grupo y esa sonrisa burlesca con la que cree que nos ofende", ha añadido.

Ábalos ha llamado entonces a la calma: "Lo de la sonrisa burlesca ya... pero por favor señora Carvalho, si puede evitar eso pues evidentemente mejor, más que nada porque todos pueden hacer lo mismo y esto sería difícil".

Después, el diputado de Vox Francisco José Alcaraz ha publicado en Twitter el siguiente mensaje: "La de ERC sigue con sus pegatinas atacando a VOX de cara a las cámaras de tv del Congreso sin que la retire... Ahí va un recordatorio.....".

Y ha mostrado que en la pantalla de su portátil había colocado el mensaje: "ERC golpistas".