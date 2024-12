Dos broncas entre senadores del PP protagonizan la comisión de investigación del 'caso Koldo'

Los senadores Juan Sanz Vitorio y Eloy Suárez Lamata, ambos del Partido Popular, han protagonizado un enfrentamiento este martes en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. Durante la comparecencia del coronel de la Guardia Civil al mando de la unidad de inteligencia especialista en terrorismo internacional (UCE2), Francisco Javier Vázquez, las interrupciones han derivado en un intercambio de acusaciones, donde han llegado a pronunciar entre ellos calificativos como "impertinente" y "descentrable".

Eloy Suárez, presidente de la comisión, ha suspendido momentáneamente la sesión debido a las intervenciones de Sanz Vitorio, señalando que estaban distrayendo al compareciente y a él mismo. "Me está descentrando hasta a mí", ha expresado Suárez. Ante esta observación, Sanz Vitorio ha replicado: "Le veo muy descentrable".

La tensión ha escalado cuando Suárez ha respondido tachando a su compañero de "bastante impertinente". "Si me despistan a mí, que no estoy interviniendo, no le quiero contar al compareciente lo que le despistan", abroncaba a su compañero de bancada.

No ha sido la única. Suárez y el senador popular y expresidente extremeño José Antonio Monago, realizaba comentarios irónicos sobre una cacería vinculada con el coronel y el comisionista Víctor de Aldama, que es uno de los protagonistas de la comisión por ser el conseguidor de la trama.

Monago ha preguntado al coronel si la caza había sido "exitosa" y si lograron "matar piezas". Ante esta cuestión, Eloy Suárez cortaba al orador hablando de la no pertinencia del comentario: "Me resulta difícil entender la conexión de esta comisión de investigación con que si cazaron un ciervo o un jabalí".

"Señor presidente, con todo el cariño del mundo que le tengo, porque es compañero mío, usted de esto entiende poco", indicaba al respecto Monago. "Entiendo cero de caza porque no me gusta. Pero le garantizo que he escuchado tres veces la declaración en sede judicial y sé dónde están los límites", concluía al respecto.