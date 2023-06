Edmundo Bal, portavoz de Cs: "Voy a hacer campaña por el voto en blanco"

Desahuciado prácticamente de su partido y pasando sus últimos días como portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal se mantiene crítico con la dirección de su formación, a la que critica no presentarse a las elecciones del próximo 23 de julio.

Un hecho que, además, ha hecho que Bal haya decidido que va a votar, sí, pero que lo hará en blanco.

Así lo ha explicado en una entrevista con El Plural:

"Voy a seguir con atención la campaña. Yo cada vez que pueda opinar, desde luego voy a hacerlo y voy a seguir diciendo que es una vergüenza lo que ha hecho mi partido. Voy a hacer campaña para que la gente vote en blanco. Voy a tratar de decir lo mismo que te estoy diciendo a ti, que ninguno de estos dos, ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez se merecen gobernar y que debería haber un partido que los moderara".

Sobre su decisión de votar en blanco, se explica: "Voy a votar en blanco porque no me gusta abstenerme, porque creo que uno tiene que participar en el sistema, porque si uno no participa en el sistema y no vota, ¿luego de qué se queja? Fíjate el Gobierno lo que está haciendo. ¿Tú has votado? No, no he votado. ¿Entonces de qué te quejas? Si no participas en el sistema, no tienes derecho a quejarte. Yo creo en el sistema, que somos una democracia avanzada, por eso quiero participar. Pero como no tengo a quién votar, pues voy a votar en blanco. Tampoco a lo mejor vamos a conseguir mucho votando en blanco, pero yo me voy a quedar a gusto, voy a dormir tranquilo y voy a tener la cabeza bien alta y estar orgulloso de pertenecer a Ciudadanos, que es lo que me importa".