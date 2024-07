El alcalde de New York anuncia un innovador sistema para recoger la basura

El alcalde de New York, Eric Adams, aparece sosteniendo un cubo de basura negro, se acerca a un atril donde espera una bolsa de basura y, ante la prensa, realiza una demostración: coge la bolsa, abre el cubo y la deposita en su interior. Parece un gesto menor, cotidiano, pero no lo es. Al menos no en New York.

Cuando uno piensa en New York suele imaginar el skyline de la ciudad, pero no se para a pensar en lo que sucede a pie de calle. Y la realidad no es bonita. Los neoyorquinos están más que acostumbrados a unas aceras llenas de bolsas grandes de basura. Es lo habitual. Sacar la basura a la calle y tirarla ahí, al borde de la carretera. Toneladas de basura se amontonan a diario, un manjar para un número de ratas que no para de crecer. Pero la insalubridad está cerca de solucionarse. Porque New York, después de apostar por los camiones de recogida lateral o inaugurar papeleras en algunas calles de la urbe, ha decidido implementar una medida innovadora.

Este martes, el alcalde anunció con orgullo que serían la primera administración que trabajaría en la eliminación de "millones de toneladas de basura". ¿Cómo? Con cubos de basura. Primero fueron para las empresas pero ahora New York obligará a los edificios de apartamentos a que lo utilicen.

Parece una chorrada, pero es, al menos allí, una innovación en la recogida de desechos.