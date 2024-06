El Ayuntamiento de Madrid veta los conciertos del Orgullo Vallekano

El Orgullo Vallekano no podrá celebrarse en los términos previstos después de que el Ayuntamiento de Madrid haya vetado los conciertos previstos tras la manifestación que cada mes de junio se realiza por las calles de Puente de Vallecas.

Alegando que la zona propuesta es de "alta densidad de celebraciones" y que puede causar molestia a los vecinos, el consistorio de José Luis Martínez-Almeida desautoriza así los conciertos del Genderlexx, Mucha Kiddo y L.S.D Dj previstos para este 22 de junio.

Los encargados de anunciar este veto eran los propios organizadores de Orgullo Vallekano, que llevan siete años sacando el Orgullo LGTBI del centro de la ciudad de manera autogestionada y crítica, publicaba un comunicado explicando que habían entregado al consistorio la documentación necesaria, así como el pago de seguros, la contratación de artistas, pero finalmente, el Ayuntamiento de Madrid no daba su aprobación "para montar el escenario y las carpas autogestionadas".

"El Ayuntamiento justifica esta decisión argumentando que la zona propuesta es de alta densidad de celebraciones y genera molestias a la vecindad. Se propuso un cambio de ubicación para resolver este conflicto, ofreciendo tres nuevas zonas que, aunque bien valoradas, fueron rechazadas por falta de tiempo y medios de seguridad suficientes. Esta información nos fue comunicada recientemente en una reunión con la Junta Municipal, sin haber sido informades previamente de estos problemas", indicaban sobre los motivos de la cancelación que ha confirmado el propio consistorio.

Este caso, denuncian los organizadores, se suma a una serie de eventos impedidos por el Ayuntamiento este año y a diferentes propuestas de sanción a las organizaciones vecinales que organizan fiestas en sus respectivos barrios, como ocurre con las fiestas de San Juan organizadas por C.S. Seco o las fiestas de Hortaleza en las que el concejal del Distrito, David Pérez, "suprime el primer viernes de los festejos y elimina el presupuesto destinado a la programación de las asociaciones".

Así, la organización de Orgullo Vallekano denuncia como "alarmante" que, en el mes del orgullo LGTBI, "no se permita disponer de un espacio para la reivindicación y celebración de la diversidad después de una manifestación que prevé 2000 personas" y que cada año aumenta en el número de participantes.

"Los recientes cambios en la normativa de usos del espacio público complican la autogestión de eventos que no sean organizados por grandes empresas, equipos de fútbol o partidos políticos", denuncian explicando que es un intento de "desactivar" a asociaciones como esa y denuncian que "durante años" no se ha aplicado esa voluntad de descanso a los vecinos de las zonas en las que se iba a celebrar el acto lúdico al turismo o las terrazas. En particular, el bulevar de Peña Gorbea ha sufrido saturación con eventos organizados por la Junta Municipal, generando constantes quejas de la vecindad", indicaban al respecto anunciando que modificaban el itinerario de la manifestación para evitar molestias a los vecinos y culminando por una concentración de protesta ante la decisión del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento precisaba hace unos días para defenderse del comunicado de Orgullo Vallekano que en Puente de Vallecas se ha autorizado el pasado 8 de junio la celebración del festival Tetafest, demostrando la "voluntad" de que se celebren eventos organizados de manera popular.

La oposición

La oposición ha criticado la no autorización del Ayuntamiento a Orgullo Vallekano. "El Ayuntamiento de Almeida se ha empeñado en una cruzada de vetos a las fiestas populares de los barrios. Este año le ha tocado al Orgullo Vallecano, después de siete años reivindicando y celebrando los derechos LGTBI, Almeida les niega la celebración del concierto que pondrá la guinda a la marcha del día 22 de junio en la avenida de la Albufera", indica el concejal de Más Madrid, Edu Rubiño, en declaraciones a este medio alegando que "el PP veta las fiestas que no le gustan".

"No es cierto, como alega la Junta Municipal, que el motivo sea que "hay muchas fiestas", ya que programan actuaciones y ferias en el bulevar de Vallecas a su antojo, sin tener en cuenta las quejas constantes del vecindario. O permitiendo y pagando con dinero público charlas terraplanistas y de negacionistas del cambio climático. Almeida tiene una cruzada contra las fiestas de los barrios, populares y con arraigo. Y en el caso de las celebraciones del Orgullo, cada año que pasa como alcalde aumenta su boicot y su desprecio", denuncia ensalzando la "reivindicación política" que supone la cita.

Ana Lima, concejala del PSOE en Puente de Vallecas, destaca que el Ayuntamiento de Madrid viene denegando la autorización a asociaciones vecinales desde hace unos meses. "No vemos adecuado esta decisión del Ayuntamiento cuando sí se está autorizando macrofiestas o macroeventos deportivos así como dar licencias de terrazas que sí molestan a la vecindad, pero en este caso mira a otro lado", denuncia Lima.

Así, pide al Ayuntamiento que reflexione sobre sus decisiones y cuide a este tipo de asociaciones que "favorecen el tejido asociativo y mejoran la convivencia" en los barrios madrileños.

También MADO, la organización del Orgullo que se celebra el primer fin de semana de julio en Madrid y que ya ha tenido problemas con el Ayuntamiento desde que Almeida llegó a la alcaldía en 2019, ha expresado su rechazo y se ha sumado a la solidaridad tras la decisión.

"La Administración Municipal debe estar al servicio de las personas y tiene que ofrecer alternativas reales, rápidas y efectivas para que la ciudadanía se manifieste, reivindique y celebre el Orgullo Vallekano. El Orgullo es de las asociaciones, de los colectivos, de las personas, de todas, de todos y todes. Y nunca debe ser limitado su derecho a expresarse", denuncian.