El Constitucional afronta una veintena de recursos contra la ley de amnistía

A pocas horas de que termine el plazo para la presentación de recursos contra la ley de amnistía, el Tribunal Constitucional ha recibido ya 19 impugnaciones o cuestiones sobre esa norma, la primera de ellas procedente del Tribunal Supremo.

Esa cuestión de inconstitucionalidad ya ha sido admitida a trámite, será la primera que aborde el Constitucional y previsiblemente la que marcará su posicionamiento sobre la amnistía, dado que el Supremo presentó un escrito de gran dureza en el que tildó el 'procés' de "golpe de Estado".

La iniciativa del Supremo alude a dos asuntos concretos respecto de tres personas condenadas por desórdenes públicos y atentado en las protestas ocurridos en Girona y Barcelona tras la sentencia del procés, hecha pública en octubre de 2019, pero en su argumentación asegura no albergar "duda alguna" de que la ley entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. Además, de esa cuestión del alto tribunal, el TC ha recibido otras dos desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En uno de estos casos, el ponente designado es Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia que ha decidido abstenerse por haberse pronunciado en contra de la amnistía en el pasado, de modo que el tribunal designará a otro magistrado para esa tarea.

Al margen de las cuestiones judiciales, el TC estudiará el 24 de septiembre si admite a trámite -algo que hará con toda probabilidad- el recurso del PP contra la ley. Los 'populares' no solo han pedido apartar a Campo, sino también al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díez.

Y en cola tiene las impugnaciones presentadas por los doce gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y tres parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Aragón, Murcia y Cantabria.

Varios de ellos piden recusar a los mismos magistrados que el PP, lo cual alteraría el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores y daría mayoría al bloque que, en principio, es más partidario de anular la ley por inconstitucional. El otro recurso presentado ante el TC es el del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, el único barón del PSOE que ha recurrido el texto ante el TC.

La previsión es que el Constitucional no se pronuncie sobre el fondo del asunto en los próximos meses y que hasta el año que viene no sentencie si la amnistía es constitucional o no lo es.