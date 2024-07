El entorno de Page cree que Sánchez se ha "burlado" de sus críticas: "No se callará"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido en la mañana de este miércoles de que el PSOE "no va a acabar avalando" la propuesta para que ERC apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el cien por cien de los tributos en esa Comunidad Autónoma. Una opinión que contrasta y mucho por lo expresado minutos después por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mostraba contento y "feliz" por preacordar este cupo catalán que su propio Ejecutivo negaba hace tan solo catorce días.

Page iniciaba su ofensiva contra la decisión que este martes aprobaba por unanimidad el PSOE sugiriendo que iba a recibir críticas de "facha" o "de derechas" respondiendo veladamente a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros decía que Lamán y Page son los que siempre se quejan de las acciones que toma el PSOE: "Me acusan de ser el de siempre, y no pido perdón. No estoy cambiando permanentemente de opinión. Si piensan que me ofenden, se están equivocando", indicaba.

Sánchez daba una réplica cuando le preguntaban en su balance del curso político por las palabras que acababa de pronunciar su barón territorial. Quitando importancia a lo dicho por el presidente de Castilla La Mancha, Sánchez aseguraba que la noticia sería que "saliera en rueda de prensa apoyando al Gobierno".

Además, destacaba que la Ejecutiva Federal del PSOE respaldó el preacuerdo en su reunión del martes por unanimidad. Sin embargo, durante esta votación, la única voz discrepante fue la del presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, quien se abstuvo.

Unas palabras de Sánchez, que, unidas a las de Pilar Alegría, que no han sentado bien ni en el Gobierno de Castilla-La Mancha ni en el PSOE castellanomanchego. El entorno de Page consideran “una irresponsabilidad enorme burlarse” de la denuncia que ha hecho el presidente autonómico y suman también a las palabras que han pronunciado “otros muchos cargos del PSOE” en Madrid o Aragón.

Una situación que, lejos de calmar los ánimos dentro del PSOE, provocan que Page “no” se vaya a callar así como que los servicios jurídicos del Gobierno de Castilla-La Mancha vayan a analizar el acuerdo por si hubiera alguna cuestión inconstitucional.

Emiliano García-Page, más allá de las fuentes de su entorno, salía rápidamente a responder a Sánchez recriminándole que le arropó tanto a él y su mujer Begoña Gómez en la causa abierta por el magistrado Juan Carlos Peinado y ha destacaba que apoya y "mucho" al Gobierno y "con votos".

"La última vez que apoyé salí hablando muy bien de Begoña y de él (...). Sí, apoyo mucho. Y apoyo con votos, además", indicaba.

Las mismas fuentes confirman que no existe interlocución entre ambos debido a los choques. No es nuevo que Page critique posturas que ha tenido el Ejecutivo central con Cataluña. A ello se refería Page este miércoles también en sus críticas.

El presidente autonómico destacaba que el cupo catalán es "una serie continuada de la misma película", pero "desde los indultos, desde la reforma del Código Penal de acuerdo con los delincuentes para rebajar la malversación y desde la amnistía, todo ello en contra de lo prometido a la ciudadanía, se puede llegar a esto". Esto es posible porque los guionistas "son los independentistas", decía. Y si bien ya es "grave" todo "lo anterior", ceder la gestión de los impuesto lo es "más todavía", porque afecta "al bolsillo" del ciudadano.

Page no es el único

A las palabras de Page se suman las críticas de otros líderes socialistas como Javier Lambán, líder del PSOE en Aragón, quien calificó el preacuerdo de "inadmisible" y lo consideró "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles".

Algunos líderes socialistas territoriales han manifestado su recelo hacia el preacuerdo, aunque de manera más moderada. Entre ellos, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, quien considera que este pacto "no es el ideal" y aboga por un modelo basado en "cohesión, proyecto común y de igualdad", en línea con "los valores socialistas".

Desde Extremadura, Miguel Ángel Gallardo advierte que se opondrá "radicalmente" al preacuerdo si este rompe el principio de igualdad entre los españoles y en Andalucía, Juan Espadas confía en que su comunidad tenga "las mismas condiciones que pueda tener Cataluña" en este nuevo escenario.

No obstante, Ferraz no se implicará y es Salvador Illa, líder del PSC, el que se ha puesto en contacto en los últimos días con varios líderes socialistas haciendo pedagogía sobre el mismo.