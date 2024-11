El 'fantasma Lobato' recorre el Congreso Federal del PSOE mientras en público se habla de "tranquilidad"

La vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero (c), acompañada del secretario de Organización, Santos Cerdán (i), y el secretario de Andalucía y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha querido trasladar este viernes la "tranquilidad" del partido y del Ejecutivo tras la declaración del que hasta este miércoles era líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, como testigo ante el Tribunal Supremo. Montero ha subrayado que, hasta el momento, desconoce el contenido del acta notarial presentada por Lobato, que se ha filtrado a los pocos minutos a los medios de comunicación, insistiendo en que las actuaciones de su partido son "absolutamente correctas".

Fuera de las cámaras y entre bambalinas, no obstante, la declaración de Lobato preocupa. Según ha trascendido, el exsecretario general recibió a primera hora del 14 de marzo, a las 8.30 horas, un WhatsApp de Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, en el que enviaba al exlíder de los socialistas madrileños el mail en el que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales. Un hecho trascendente ya que la Comunidad de Madrid había difundido horas antes el bulo de que la Fiscalía había propuesto un pacto a la pareja de Ayuso.

Lobato preguntó entonces a Acera, perejil en todas las salsas del PSOE-M, cómo se había conseguido esa carta de la defensa de González Amador, a lo que ella contestó: "Porque llega, la tienen los medios", tal y como consta en el acta al que ha accedido El HuffPost. "La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía", explicó Lobato a Sánchez Acera, consciente, al ser técnico de Hacienda, de que podría incurrir en un delito si la utilizaba. Pese a recibir la imagen de un documento sin marca de agua y con todos los datos personales sin censurar, Lobato acabó usando en la Asamblea la carta publicada por ElPlural.com, al que se lo filtró el entorno de Pilar Sánchez Acera para no involucrarse directamente.

Mientras tanto, la gestora del PSOE de Madrid ha decidido sustituir ya a Lobato como portavoz en la Asamblea de Madrid y optar por una "continuidad de corrientes" próximas al exsecretario general, con Jesús Celada como portavoz. "Es un escándalo, van a poner a Lobato en segunda fila. El que es visto como el traidor entre los militantes puesto una fila por detrás. Encima no se cambia a nadie de la dirección del grupo; es como si siguiera Juan", critican fuentes socialistas. Respecto al ministro Óscar López y su futuro desembarco en Madrid, otras fuentes indican que "no se entiende". "Esto durará hasta que se decida o no el próximo secretario general", apuntan.

Pese a lo que se cuenta en privado ante el buen ambiente del Congreso Federal, mucho más hermético que los anteriores, Montero ha expresado el respeto del partido y del Gobierno hacia la labor judicial, asegurando plena colaboración con las autoridades en este caso. Además, ha reafirmado que las investigaciones deben llegar "adonde consideren oportuno" y ha insistido en la transparencia de la actuación socialista.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha confirmado que el primer comunicado emitido por Lobato tras las informaciones de ABC fue consensuado con él. En dicho texto, el exlíder socialista madrileño negó que Moncloa o los socialistas de Madrid hubieran recibido información de la Fiscalía sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que toda la información provenía de medios de comunicación. Es importante recalcar que Lobato recibe el documento con el correo ‘en bruto’ y acaba enseñando el correo que publica otro medio con diferentes partes censuradas, omitiendo datos personales.

Más allá de las implicaciones que pueda tener con respeto al PSOE o el Fiscal General del Estado, en su intervención, Montero también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusándola de mentir sobre la situación de su pareja. La vicepresidenta primera ha criticado que Ayuso "utilice la institución de Madrid para desviar la atención" y volvió a poner en cuestión el origen de los fondos para la vivienda que comparte la dirigente madrileña con González Amador.

"Todavía no hemos tenido explicaciones sobre si la señora Díaz Ayuso sigue viviendo en un ático financiado a través del fraude fiscal, como parece reconocer su propia pareja", afirmó Montero, en alusión a las declaraciones judiciales en curso.