El PP acusa a Sánchez de "amordazar" a la prensa por limitar la publicidad institucional a los digitales

El Partido Popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "amordazar" a la prensa por limitar la publicidad institucional máxima que pueden recibir los digitales en el marco de sus medidas de regeneración democrática.

"En la semana en la que su mujer declara como imputada por corrupción, en la que puede ser imputado el fiscal general del Estado por perseguir políticamente a Isabel Díaz Ayuso, y en la que el TC podría seguir abaratando sentencias condenatorias por el caso de los ERE, Pedro Sánchez se lanza a perseguir a la prensa crítica en aras de una supuesta calidad democrática", indica sobre la medida que limitará el dinero público que se otorga desde los gobiernos, incluido el Ejecutivo, y en muchas ocasiones a medios afines de manera desigual.

"La democracia necesita una prensa libre, no amordazada. Por eso no vamos a respaldar ninguna caza de brujas. No lo hicimos cuando la iniciaron contra los jueces en los momentos en los que desde el Ejecutivo se les llamaba "fachas con toga", ni lo haremos ahora que el presidente busca ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia del propio Pedro Sánchez", explica el PP en un mensaje difundido a los medios de comunicación.

De esta forma, los de Feijóo creen que Sánchez no responde ante esas informaciones acudiendo a los juzgados sino "amenazando a esas cabeceras con su asfixia económica". "No busca defender la verdad sino silenciarla", indican asegurando que si quiere dignificar el papel de los medios de comunicación "reemplace a quien nombró presidente de la agencia EFE tras ser su responsable de Comunicación en Moncloa y fuerce la dimisión de la presidenta de RTVE a la que nombró por su condición de militante del PSOE".