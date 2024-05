El PP se enreda en campaña: Montserrat saca pecho de los fondos europeos y Feijóo dice que sirven para endeudar a los ciudadanos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra los Fondos Next Generation de la Unión Europea puestos en marcha tras la pandemia. “Esos fondos son deuda de los europeos”, ha asegurado durante un acto de campaña en Elche (Alicante). “Hay algunos políticos que vienen aquí que dicen que han conseguido los Next Generation. No, no, lo que has conseguido es endeudar a los europeos en 750.000 millones de euros”, indicaba asegurando que llevar a cabo estos fondos de transformación "no es un buen político”.

Así, ha culpado a la "burocracia" y las "normas" europeas de que la UE se encuentre "en declive" y afecte a la "competitividad" de las empresas. De hecho, ha centrado el tiro en las instituciones europeas a pesar de que la Comisión Europea está presidida por su compañera de partido, la alemana Ursula von der Leyen.

A pesar de haber criticado la medida puesta en marcha tras la pandemia, ha reclamado “más fondos europeos y gestionados de forma eficiente”. “Tenemos que volver a reindustrializar Europa. La fábrica del mundo no puede ser China”, sostenía.

“No podemos entregar a los funcionarios de la Unión Europea nuestro futuro (...) No me regule y me diga usted qué es lo que tengo que hacer sin que usted sepa nada de lo que estoy haciendo (...) Hay gente que escribe las normas que solo las entiende el que la escribe y es incapaz de explicarlas a los demás”, indicaba al respecto.

Feijóo demoniza a los fondos europeos, pero Montserrat saca pecho de ellos

Sin embargo, hace poco más de 48 horas, la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, sacaba pecho de los fondos europeos y aseguraba que eran una realidad gracias al PP.

En concreto, durante el debate de laSexta entre las candidatas de populares y el PSOE, Montserrat aseguró que salieron adelante "gracias al liderazgo y la fuerza del PP en Europa".

"Que los fondos hayan llegado a España es gracias a la fuerza e iniciativa del PP en Europa", aseguraba hace dos días Montserrat sobre los miles de millones de euros que Feijóo ha considerado este viernes que sirven para "endeudar a los europeos".