El PP se lía: Sémper se pone a hablar en euskera en el Congreso pese a que Gamarra había pedido que no se permitiera

El diputado del PP, Borja Sémper, ha utilizado en varias ocasiones el euskera durante su intervención en el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales pese a que al inicio del pleno la portavoz de su grupo, Cuca Gamarra, había pedido a la presidenta que no lo permitiera.

En una jornada histórica en la Cámara Baja al autorizarse que los diputados puedan expresarse desde la tribuna del Congreso en catalán, gallego o euskera, el PP ha reclamado a la presidenta, Francina Armengol, que no dejara usar las lenguas cooficiales durante el debate de este martes al no haberse aprobado todavía el cambio de reglamento. "Los poderes públicos estamos sujetos a la Constitución y a la legislación vigente, y si estamos aquí para reformar el Reglamento, no puede entrar en vigor esa ley en tanto no haya sido tomada en consideración, debatida, aprobada y publicada", ha señalado Gamarra.

Frente a estas palabras, Armengol ha comenzado replicando que la Presidencia del Congreso que ostenta está "para cumplir el Reglamento y para hacerlo cumplir", y que la propuesta para el uso de todas las lenguas cooficiales responde a un acuerdo de la Mesa, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría.

Un rato después, para sorpresa de todos, su propio diputado Borja Sémper ha subido a la tribuna para hacer parte de su intervención en euskera. Un 'gesto' que contradice por completo la petición expresada por Gamarra para el desarrollo del debate. Curiosamente, el propio Sémper había dicho 24 horas que todos los diputados del PP hablarían en castellano en el Congreso "para no hacer el canelo".

El 'gesto' de Sémper ha provocado reacciones encontradas en el resto de portavoces. Gabriel Rufián, de ERC, le ha felicitado por ello y ha asegurado que preferiría que la derecha "se pareciera más a usted que a Ayuso".

Pero en su segunda intervención, ya íntegramente en castellano, Sémper ha querido defender su decisión de hablar en euskera: "Con mi intervención bilingüe he querido hacer lo que ya está permitido en esta Cámara. En el Congreso se puede hablar en una lengua cooficial de forma breve. No vamos a hacer cosas raras y vamos a respetar los procedimientos"

Sémper, que ha reconocido que en su casa vive rodeado de euskera porque sus hijos lo hablan y lo leen, ha asegurado que no va a aceptar "lecciones de nadie sobre el respeto y promoción de las lenguas oficiales españolas", igual que no aceptan "su patrimonialización interesada". Además, ha defendido que dichos idiomas no se han escuchado en el hemiciclo para su promoción y defensa, sino únicamente como "moneda de cambio político" porque así lo negoció el PSOE con los independentistas para el control de la Mesa del Congreso.

En todo caso, la sorprendente decisión de Sémper de hablar en euskera durante algunos tramos ha hecho que los diputados de Vox se hayan vuelto a levantar de sus escaños y hayan abandonado el hemiciclo después de que repitieran esta 'protesta' durante los primeros del debate. Los 33 parlamentarios de Vox han dejado sus auriculares y 'petacas' en el asiento vacío de Pedro Sánchez.