El PP reclama ahora sacar a la Armada para detener a los migrantes en el mar 

El Partido Popular no parece dispuesto a abandonar su espiral mimética hacia uno de los discursos más duros de la ultraderecha española, algunas de las posiciones de Vox en materia de inmigración. Tan solo un día después de que el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, replicase algunas de las críticas de la formación que dirige Santiago Abascal a un supuesto 'efecto llamada' de las políticas humanitarias y sociales del Gobierno, ahora su portavoz en el Congreso ha dado un paso más.

En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, la voz de Feijóo en el Congreso, Miguel Tellado, ha continuado con la línea de advertencias que el expresidente de la Xunta de Galicia emprendió ayer o el día anterior, denominando por primera vez con el despectivo término 'menas' a los menores no acompañados -si bien ya lleva haciendo pequeños gestos en esa dirección desde hace un tiempo, por ejemplo, antes de las elecciones europeas-.

"Pedimos al Gobierno de España que haga su trabajo y que frene de una vez esa llegada masiva de inmigrantes a nuestras fronteras de manera ilegal y a través de mafias que están poniendo en peligro la vida de esas personas", ha reclamado Tellado en dicha entrevista, para sugerir que el Ejecutivo "tiene medios" para controlar la situación que "no está utilizando". Entre estos, recurrir a las Fuerzas Armadas -la Armada- para "desplegar una serie de embarcaciones" con el objetivo de detener la salida de cayucos de los países de origen hacia territorio nacional.

Feijóo guarda silencio a su llegada al Congreso

Precisamente, desde este mediodía se debate en un pleno extraordinario del Congreso la proposición de ley pactada entre PP y PSOE para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -después del pacto que desbloqueó su renovación tras un lustro de candado de los populares-, Feijóo ha sido preguntado por los periodistas antes de acceder a la Cámara Baja. No ha hecho declaraciones.

Quien sí las ha hecho ha sido el propio Tellado, sin moverse un milímetro de lo dicho en Espejo Público. "El Gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y considerar los recursos que tiene a su alcance", sí ha reiterado el propio Tellado en su entrada al Hemiciclo.

El PSOE responde: "¿Disparos de advertencia desde las F-100 a la proa de las barcas repletas de niños?"

Las palabras de Tellado han causado un revuelo mediático importante, con críticas que han llegado directamente desde las filas socialistas. "Nos preguntamos si el señor Tellado prefiere enviar al buque insignia de la Armada, el LHD Juan Carlos I junto a su ala fija embarcada de aviones Harrier, o alguna de las fragatas F-100, de las más modernas del mundo, para oponerse a las barcas de madera que se caen a cachos en la travesía marítima", se han preguntado desde el PSOE pidiendo a Tellado que profundice en su propuesta.

"¿Pasos a vuelo rasante de los Harrier sobre los cayucos? ¿Disparos de advertencia desde las F-100 a la proa de las barcas repletas de niños? Es importante que haga este ejercicio de aclaración", evidencian fuentes de Ferraz a El HuffPost. "Él, y Alberto Núñez Feijóo, han asumido todo el discurso de bulos y barbaridades de la ultraderecha", aseguran desde el PSOE lamentando "la falta de humanidad en sus declaraciones, la ausencia de cualquier tipo de empatía con unas personas, niños y mujeres, muchas de ellas embarazadas, que realizan travesías en las que se pierden tantas vidas".

"Si se aplicasen las políticas que defienden PP y Vox [...] la selección española no ganaría ni contra Andorra" Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso

También como las de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, deslizando que no sabe si están jugando a un concurso "de quién es más racista". Por su parte, el republicano Gabriel Rufián ha opinado que, en España, la derecha copia a la ultraderecha en vez de contestarla y que "si se aplicasen las políticas que defienden PP y Vox" no habría jugadores como Yamine Lamal o Nico Williams en la selección española de fútbol y entonces 'La Roja' "no ganaría ni contra Andorra".

Vox ya lo propuso y la Armada respondió

Cabe recordar que esta es una de las propuestas estrella de los de Abascal, que en términos de la política española lleva el sello de Vox desde hace muchos años. Así, fue a finales de 2020 cuando el propio almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante Teodoro López Calderón -el actual JEMAD-, dio respuesta a la propuesta de una bloqueo naval en Canarias que formuló Vox.

"Más de 17.000 invasores ya han asaltado Canarias desde África y decenas de miles más lo harán si no se moviliza al Ejército", habían denunciado desde Vox. Sin embargo, la respuesta de López Calderón no fue ni la que esperaban en dicha fuerza política ni la que les habría gustado. Un no rotundo con un matiz humanitario. El almirante subrayó que la obligación "legal y moral" de un buque de guerra en caso de encontrar una patera sería el rescate de sus ocupantes. No, el bloqueo naval.

Por cierto, también aprovechó para recordarles que estaban empleando de forma incorrecta el término 'bloqueo naval', puesto que se emplea para referirse al bloqueo de un segundo país y no para el propio estado.