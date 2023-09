El PSOE ganaría las elecciones generales sacándole casi dos puntos al PP, según el CIS

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

De repetirse las elecciones generales, el PSOE sería el ganador sacándole casi dos puntos (1,8) al Partido Popular, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también incluye una encuesta postelectoral tras el 23-J. Los datos del sondeo del organismo público -tomados entre el 1 y el 2 de septiembre- apuntan a que los socialistas serían los más votados con un 33,5% de los votos, seguidos de los populares, con un 31,7%.

Asimismo, Sumar pasaría a ser tercera fuerza 'sorpassando' a Vox con un 11,9%, frente a la caída de la ultraderecha al 11,1%. La pugna entre ambas formaciones fue ajustadísima este verano, logrando los de Abascal 12,39%, frente al 12,31% que obtuvo la formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz.

Por otro lado, la quinta plaza iría a parar a manos de los de Puigdemont, puesto que Junts se coloca con un 1,7%, el mismo pronóstico que recibe Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En las pasadas generales, los republicanos sufrieron una caída de seis escaños pero mantuvieron el tipo ante la derecha catalana independentista por solo 70.249 votos.

EH Bildu mantendría la séptima plaza con un 1,3% y por delante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), puesto que los jeltzales obtendrían un 0,9%. Por su parte, el resto de formaciones que obtuvieron representación en las pasadas generales también vivirían cambios respecto de la última cita con las urnas, pero todo apunta a que no serían determinantes para perder el único escaño con el cuenta o bien sumar otro.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) mejoraría cerca de una décima, del 0,64% hasta el 0,7%, sus resultados en caso de repetirse elecciones. No obstante, Coalición Canaria (CC) bajaría al pasar del 0,4% cosechado a una estimación de 0,3%. Por su parte, Unión del Pueblo Navarro (UPN) se quedaría igualmente con un 0,2%.

¿Qué cambia respecto al 23-J?

Se trata de una situación que, de materializarse en una hipotética vuelta a las urnas, le daría la vuelta a la actual tortilla política, tras un 23-J que dejó una aritmética parlamentaria en la que los dos bloques -el progresista de PSOE y Sumar y el de las derechas de PP y Vox- necesitan apoyos de otras fuerzas para sacar adelante una eventual investidura de sus respectivos candidatos.

Si bien el barómetro del CIS no incluye proyección de escaños, es decir, no se puede traducir en potenciales votos de formaciones a un candidato u otro, sí se desprende una mejoría importante para el bloque progresista, que se quedó a solo un escaño de no tener que depender sí o sí del voto afirmativo de los diputados de Junts e incluso se abrió una lucha en el plano judicial para revisar los votos en la -reñida- circunscripción madrileña.

No obstante, hay lecturas importantes en cuanto a lo que ha pasado desde la noche del 23-J. El PP fue el vencedor de las generales con un 33,05% de los votos, mientras que el PSOE se quedó en el 31,70%. Según esta consulta del CIS, los de Feijóo obtendrían ahora el mismo porcentaje que obtuvieron los socialistas. Pero aún hay más, puesto que el PSOE sacaría exactamente el mismo nivel de apoyo que el PP en las últimas generales.

Factor clave: el período en el que se realizó el sondeo

También es necesario destacar que esta es una lectura del CIS realizada en un momento muy significativo, entre el 1 y el 12 de este mes. Hasta esa fecha ya se había constituido la Mesa del Congreso con la victoria de la socialista Francina Armengol y ya habían trascendido los contactos y parte de los acuerdos con las formaciones nacionalistas o independentistas para que el PSOE repitiese en la Presidencia de las Cortes.

De la misma forma, también se conocía que Felipe VI había dado su confianza a Feijóo para que presentase su investidura -a día de hoy, le siguen faltando cuatro apoyos y ningún viso de que las formaciones que se los han negado en múltiples ocasiones, vayan a hacerlo-, a pesar de que está abocada al fracaso. Y, en ese marco, han surgido divisiones de estrategia política y fricciones con el propio PP que lidera, con capítulos como valorar reunirse con representantes de Junts en un comienzo o la propuesta que llevó a Sánchez para un Gobierno del PP de dos años sustentando en varios pactos de estado.

No obstante, en ese período no dejaron de crecer las informaciones que apuntaban a contactos entre PSOE y Junts con supuestas negociaciones sobre una ley de amnistía -ERC sostiene que ya está pactada en el acuerdo para la Mesa del Congreso- y el 4 de septiembre se producía la reunión entre la responsable de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Waterloo, donde reside tras fugarse de España después del referéndum ilegal del 1-O.