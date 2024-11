El PSOE de Madrid se prepara ante la posible candidatura de Óscar López para liderar el partido

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, es, a día de hoy, el designado por Ferraz para disputar la secretaría general a Juan Lobato, según ha podido saber El HuffPost. No obstante, hasta que no se desarrolle el Congreso Federal de este fin de semana del partido y haya declarado como testigo Juan Lobato ante el Tribunal Supremo, no se hará público de manera oficial.

La fecha para presentar las candidaturas es el 7 de diciembre y será del 8 al 16 de diciembre cuando se produzca el plazo para la recogida de avales. Posteriormente, entre el 19 de diciembre y el 10 de enero, en plena Navidad, se celebrará la campaña de información. Si finalmente solo se presenta un candidato, la votación en primera vuelta será el 11 de enero, y el 18 de enero en segunda si hay más de un aspirante.

No obstante, no todo será un camino de rosas. El domingo, su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, aparecía mecionada en una noticia publicada por el diario ABC que indicaba que fue Moncloa quien filtró la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La información se basaba en unas capturas de pantalla que Lobato llevó ante notario y en las que Sánchez Acera le había enviado una fotografía del mail en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos por fraude fiscal.

"Los pantallazos de WhatsApp del terminal de Juan Lobato están protocolizados ante notario desde principios de este mes de noviembre, cuando el político madrileño se presentó en una notaría de Madrid para que le levantaran un acta", indicaba el citado medio. En dichos mensajes se puede leer, siempre según el citado medio, que se había "encargado a Lobato exhibir el correo del abogado de González Amador en el pleno de la Asamblea de Madrid el 14 de marzo, aunque el líder socialista se negó". No obstante, basta con buscar dicho pleno para ver que Lobato sacó un folio con el correo impreso señalando a Ayuso por mentir. Este hecho, que se produjo y recogieron decenas de medios de comunicación, no viene recogido ni en la noticia de ABC ni en lo que Lobato - al menos lo que ha publicado el periódico - llevó al notario.

Moncloa, según la versión publicada, filtró esa confesión a medios de comunicación afines, "como elplural.com". ABC señala que el medio se hizo eco del correo aludiendo a una noticia en concreto. Si se acude a la noticia se puede ver que la misma publica el correo que había publicado la web de laSexta unas horas antes. En cualquier caso Pilar Sánchez Acera y, por ende Óscar López, se han visto salpicados.

Este martes, Lobato ha asegurado estar "preocupado por la reacción y linchamiento de cargos" de algunos dirigentes del PSOE". "Si lo que me dijo esa mañana del origen de la filtración era verdad yo no veo cual es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación que eran los medios de comunicación según se me dijo", ha indicado en una escueta comparecencia de poco más de tres minutos. "Yo no veo ningún problema, al revés. Vista la reacción de algunos líderes de mi partidos parece como si se dudara de lo que se me dijo. Yo, desde luego, no lo comprendo. No contemplo que se me mintiera porque si no fuera a sí me parecería bastante grave", ha añadido, deslizando que pudo ser engañado.

Pendientes de su declaración como testigo

Mientras el PSOE madrileño vive su enésima crisis, Juan Lobato tendrá que testificar ante el juez Hurtado. La citación se produjo este lunes tras la noticia de ABC y el dirigente tendrá que entregar en la justicia el acta notarial con la conversación con Pilar Sánchez Acera.

"Lobato ha deslizado que en Moncloa han mentido y que han sido ellos los que han filtrado el correo. Más allá de lo que dice, se entiende que ha ido a notario a salvarse a él mismo. Primero va el partido y luego sus militantes y esto lo ha hecho Juan (Lobato) pensando sólo en él mismo", indican desde el PSOE de Madrid. "Si lo de ABC es como lo cuentan, que no lo sabemos porque no ha dado explicaciones al partido y solo se ha paseado por medios de comunicación, puede hacer que imputen a Pilar Sánchez Acera y tenemos un problema", añaden otras fuentes del grupo parlamentario socialista en la Asamblea.

Por ello, muchos dentro del partido cogen con pinzas la candidatura de López. Este martes desde dentro del partido, entre las constantes llamadas de los cargos, el constante rumor cada vez más fuerte del desembarco en Madrid hacían a muchos guardar cautela antes de posicionarse: es miércoles, quedan dos días para Sevilla y aún tiene que producirse el Congreso Federal y ver qué declara Lobato. "Todo puede cambiar, imagina que el juez mete también como imputado a Óscar López", explican.

Además, existe otra derivada: López es un paracaidista de Moncloa que crearía una pseudo-Ferraz en Madrid. "Es una falta de respeto, pero no queda otra que ir con él. Juan nos ha puesto en la tesitura de que o él o el partido", indican desde el PSOE de Madrid, hablando de que ha "traicionado" a una compañera, que a su vez es un cargo de su Ejecutiva.

Un paracaidista que ha trabajado estrechamente con Sánchez

La filtración del nombre de López se conoció hace dos semanas y dentro del PSOE de Madrid muchos interpretaron el movimiento como una especie de globo sonda ya que López proviene del PSOE de Castilla y León, donde fue líder de la oposición en la Comunidad.

Con experiencia en la trastienda del partido, ya que ha sido secretario de Organización entre 2012 y 2014, López asumiría el encargo de Sánchez de reconducir la oposición a Ayuso y mejorar los resultados electorales.

Tras ser portavoz del PSOE en el Senado e ir a parar a la empresa pública Paradores en 2018, regresó a la línea política en el año 2021 como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cargo que es el principal asesor político del jefe del Ejecutivo hasta que acabó como ministro el pasado mes de septiembre.