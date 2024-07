El 'relaxing cup of café con leche' de Ana Botella ya tiene casi 11 años: la frase icónica para la candidatura a los JJOO 2020

7 de septiembre de 2013. Buenos Aires. La entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, está a punto de defender la candidatura de Madrid para convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Un discurso que terminaría siendo icónico por una de las frases que terminaría soltando Botella.

Para defender las virtudes de la capital de España, en un momento dado, Botella defendió que no había nada como tomar un café con leche en la plaza Mayor, pero lo hizo en una suerte de spanglish: "There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor", una frase que, a pesar de las risas iniciales, terminó convirtiéndose en meme y quizás en uno de los momentos más sonados del paso de Botella por la Alcaldía.

Tuvo, además, otras frases similares, como cuando destacó lo bonito de disfrutar de una "romantic dinner en el Madrid de los Austrias".

Aunque Madrid finalmente no fue la ciudad escogida, la frase quedó para la historia, y la propia alcaldesa se reiría de ello. "Yo conozco bien el sentido del humor del país y yo me río también de mí misma", dijo días después en un desayuno informativo en el que deseó "que les hayan servido a todos un café con leche".

Pero Ana Botella no fue la culpable de esa afirmación. El asesor estadounidense Terrence Burns, que preparó al equipo de la candidatura Madrid 2020, aseguró en Vanity Fair que fue él quien tuvo la idea. "Madrid es una de las ciudades más encantadoras del mundo y el relaxing cup of café con leche era un concepto fácil y simple, que lo expresaba", dijo.