El saludo nazi de Elon Musk en 1 minuto

El hombre más rico del mundo, ese que compró Twitter por 44.000 millones de dólares para ayudar a su amigo a ganar la presidencia, ahora se dedica a hacer saludos fascistas en público.

Y algunos todavía intentan defenderlo: "No es que sea fascista, es que se ha entendido mal". Vale, ¿y entonces también se ha entendido mal que lleve meses dando altavoz a líderes neonazis en Twitter? ¿También se ha entendido mal que diga que "la guerra civil en Europa es inevitable" en numerosas ocasiones? ¿Que haya defendido teorías nazis como “el gran reemplazo”? Nos vienen a decir: “Es verdad que hace cosas de nazi, pero no os preocupéis que no es nazi.”

Intentan quitarle importancia, pero cuando el hombre más rico del planeta empieza a comportarse así mientras controla una de las mayores plataformas de comunicación del mundo, hay motivos para preocuparse. En Europa deberíamos saberlo mejor que nadie: el fascismo nunca llegó solo, siempre vino de la mano de millonarios que le abrieron la puerta.

La diferencia es que ahora esos millonarios no necesitan comprar periódicos: son dueños de las redes sociales por las que circulan las noticias. Estados Unidos va cuesta abajo y sin frenos, y Elon Musk está pisando el acelerador a fondo. Más nos vale ponernos las pilas desde Europa.