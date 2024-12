El vicepresidente de la Generalitat dice desconocer cuál será su salario tras eliminar Carlos Mazón los topes salariales

Si ya fue extraño que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, asegurase hace un par de días desconocer el salario que percibirá su nuevo vicepresidente, el exmilitar Francisco José Gan Pampols, singular resulta también que este último tampoco lo sepa. “No sé lo que voy a percibir. No lo sé porque no he cobrado. Ya me dirán lo que tengo que cobrar”, ha dicho esta mañana el vicepresidente del Gobierno valenciano en su primera rueda de prensa tras ser nombrado.

La polémica respecto al salario que percibirá el exteniente general comenzó hace unos días, cuando Mazón aprobó un decreto para eliminar el tope salarial existente hasta entonces para los nuevos miembros del Gobierno. Hasta ese momento, los consejeros autonómicos y altos cargos que fueran funcionarios podían percibir en la Generalitat el mismo sueldo que cobraban en origen, eso sí, sin trienios y sin superar en más de un 15% el salario del presidente, 80.173,92 euros.

Gracias a este decreto, Gan Pampols, que estaba jubilado, podrá cobrar lo mismo que percibía cuando era teniente general, una ventaja por la que ha tenido que responder en varias ocasiones durante esta primera atención a los medios, a los que ha querido dejar claro que, además de desconocer cuál será su salario, no negoció “ninguna retribución” a la hora de aceptar el puesto. En su último año en servicio activo como militar, Gan Pampols ingresó 91.657,15 euros.

El exmilitar se ha defendido asegurando que este tipo de modificaciones de los topes salariales “se ha venido haciendo a lo largo del tiempo para adecuar las retribuciones del personal que pasa de una Administración a otra”. “No es cobrar más ni menos”, ha explicado tras achacar el debate reciente respecto a su salario a un “error de comunicación”. “No se ha explicado bien, porque tiene antecedentes, ya ha sucedido. No es nuevo”, ha zanjado.

A pesar de que este martes se cumple una semana desde que Gan Pampols asumiera la Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social, nadie conoce todavía con exactitud cuál será su salario.