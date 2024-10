¿Engaño o error? Todo lo que debes saber sobre la reforma que convalida penas a presos etarras... y que PP y Vox apoyaron

PP y Vox han acusado este lunes al Gobierno de engañarles después de que ambas formaciones apoyaran en el Congreso un proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que podría beneficiar a 44 presos etarras. De hecho, siete de ellos quedarían en libertad en apenas unos meses.

Esto se debe a la introducción en la Comisión de Justicia de una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Al sumarse ahora el tiempo de condena en países de la UE, fruto de una directiva europea que ya se abordó durante el Gobierno de Mariano Rajoy pero que España no traspuso de forma completa, algunos de estos etarras verán reducida su permanencia en las cárceles españolas.

La oposición se siente engañada por el Gobierno y asegura que va a impedir la entrada en vigor de este proyecto de ley, aunque ya es irremediable al no haberse presentado enmiendas. Vox, de hecho, ha pedido disculpas públicas a las víctimas del terrorismo por este "error" de su propio partido. Por su parte, el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, ha cargado contra su propio partido por no haber leído lo que apoyaban. "El proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. Ambos partidos deberían haber presentado votos particulares para el debate en el pleno y exigir la vuelta al texto anterior a la enmienda de Sumar que exigía la derogación de la disposición adicional única de la ley", ha recordado Portero en declaraciones a EFE.

A continuación, respondemos a todas las preguntas relacionadas sobre esta reforma que convalida penas a presos etarras.

¿Cómo empieza todo?

La 'bomba informativa' estalla este lunes cuando el diario El Confidencial publica que el Gobierno "ha aprobado de tapadillo el cambio legal que beneficiará a los presos que cumplieron años en Francia". "La Cámara Baja la aprobó a ciegas por unanimidad en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y ahora espera su refrendo definitivo por el Senado, que lo debatirá y votará este martes a partir de las 10:00 horas", señala en el artículo firmado por Itziar Reyero.

La noticia publicada pilla con el pie cambiado a PP y Vox, que votaron a favor de esta reforma. El portavoz de los populares, Borja Sémper, habla de un "error generalizado" para no intentar reconocer que su partido apoyó la medida sin saber qué estaba votando realmente. Y acusó al Gobierno de tramitar leyes "de forma no transparente y abierta". La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, fue más clara y pidió disculpas públicas a las víctimas del terrorismo por este "error".

¿Cómo fue la tramitación?

La reforma de la ley surge de un proyecto del Gobierno, que la tramita en el Congreso de los Diputados por el procedimiento de urgencia. De esta manera, se reducen los plazos y no es necesario que se emitan informes consultivos a órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.

Durante la tramitación, Sumar introduce una modificación para derogar la disposición adicional única de la ley 7/2014. Suprimiendo ese precepto, se habilita la aplicación del descuento de penas impuestas en otros países a condenados con anterioridad al 15 de agosto de 2010 y, en ese periodo temporal, es donde entran numerosos etarras.

Sumar asegura que esta modificación busca que los ciudadanos españoles no sufran ninguna discriminación con respecto a ciudadanos de otros países de la UE”. “Hemos acabado con una discriminación para que ningún español, ningún andaluz, ningún canario, ningún ciudadano de ningún territorio, se vea afectado y tenga un tratamiento más discriminatorio que otros ciudadanos de la Unión Europea en aplicación del derecho comunitario”, aseguró el diputado Enrique Santiago. Además, negó que este cambio sea un pago a Bildu por su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

PP y Vox no conocieron lo que suponía la entrada de esta modificación de Sumar y votaron a favor hasta en dos ocasiones, tanto en la Comisión de Interior como en el pleno.

¿Cumple con lo marcado por una directiva comunitaria?

El Consejo de la Unión Europea obligó en 2008 a que los Estados miembros de la UE tengan en cuenta el tiempo de condena cumplido por un reo en otro país europeo. El objetivo era evitar que una persona no cumpliera por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy incluyó una disposición adicional para que esta medida no fuera aplicable a las sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, fecha tope en la que se debía haber trasladado la directiva comunitaria a la legilsación española. De esta manera, el gobierno del PP impidió que se beneficiara a 69 presos etarras que, en ese momento, cumplían condena en España tras haber permanecido un tiempo en cárceles francesas. La enmienda de Sumar elimina esa disposición adicional.

¿Pueden PP y Vox frenar la reforma al no haber sido votada aún en el Senado?

No. Si el Gobierno no retira la iniciativa, no quedará otra opción que su publicación en el BOE, toda vez que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado. Lo único que puede hacer el PP es retrasar su votación una semana y que no quede aprobada hoy mismo, como estaba previsto, pero nada más.

¿Qué etarras se beneficiarán?

Según el informe de la AVT, pueden alcanzar la libertad próximamente con este cambio legal Xabier García Gaztelu, Txapote, condenado por decenas de asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordoñez, Fernando Múgica, Fernando Buesa o José Luis López de la Calle.

Su fecha prevista está fijada en febrero de 2031, si bien con el cambio normativo y tras más de seis años encarcelado en Francia, en 2025 podría salir de prisión. Un año más tarde también lo haría su pareja Irantzu Gallastegui, Amaia, condenada por varios crímenes.

También en libertad podría estar el próximo año el exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, que cumplió en prisiones francesas una condena de casi ocho años, que se descontarían de su fecha prevista de cumplimiento en 2032, según el recuento de la asociación.