España y Marruecos, a un paso de acordar la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla

Paloma C. Rovirosa

España y Marruecos se encuentran ya a un paso de la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, según ha adelantado este jueves El País y ha confirmado posteriormente el Gobierno. "A la mayor velocidad posible”, ha asegurado la delegada en Melilla, Sabrina Moh.

Los términos del acuerdo todavía no se conocen, pero el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), se ha mostrado en contra de esta reapertura de la aduana comercial, porque considera que los empresarios marroquíes podrían meter su mercancia en las ciudades autónomas sin impedimento alguno, mientras que a la inversa sí se haría con ciertas condiciones. "Perderíamos soberanía y nos considerarían una ciudad marroquí más", ha señalado Imbroda.

El Gobierno admite que esa fue la pretensión inicial de Marruecos, pero que se rechazó. De hecho, según El País, el acuerdo detalla los productos que pueden ser exportados y los que no. Por parte marroquí: productos frescos (frutas, legumbres y pescados) y áridos. Por parte española: productos de higiene y limpieza; productos electrodomésticos y electrónica. Estos últimos, obviamente, no se fabrican en Ceuta o Melilla.

“Siempre he dicho y he mantenido desde que se cerró la aduana comercial en 2018 que este Gobierno iba a trabajar para poder reabrir con todas las garantías”, subrayaba este jueves la delegada del Gobierno a los periodistas tras lamentar que se publiquen “informaciones no contrastadas en determinados medios de comunicación” sobre la reapertura de la aduana comercial.

“Entiendo que una de las premisas de los periodistas es contrastar las noticias antes de dar información porque no podemos olvidar que al final la información la consume la ciudadanía y ahora mismo lo que genera es esa incertidumbre continua”, ha aseverado.

La máxima representante del Gobierno central en la ciudad autónoma ha recalcado el trabajo conjunto para la puesta en marcha de “una serie de actuaciones coordinadas entre ambos países”, aunque ha avisado que la aduana comercial ya no será como antes, sino una adaptada al siglo XXI.

“Hemos ido siempre dando pasos con el objetivo de conseguir un trabajo bien hecho y unos resultados óptimos, y se hará de manera progresiva hasta alcanzar la plena normalización”, ha agregado.

El acuerdo, según amplía El País, contempla que inicialmente solo circule un camión diario por cada puesto aduanero en cada sentido. "Deberán ser, en todo caso, camiones no articulados (sin remolque) y no se aceptarán furgones ni contenedores. Solo podrán comerciar las empresas activas en los sectores correspondientes a los productos exportados. El paso de las mercancías estará sujeto a notificación previa, así como los datos del conductor y del vehículo. Las tasas aduaneras dependerán del origen del producto que se exporte. Los cargamentos de productos frescos deberán ser homogéneos (no se pueden mezclar productos diferentes en un solo envío) y estar preenvasados por establecimientos autorizados por la autoridad sanitaria marroquí", añade el diario.

Marruecos cerró unilateralmente la aduana en la frontera de Melilla en agosto de 2018 -había sido establecida con el Tratado de Fez del 31 de julio de 1866— y dos años después hizo lo mismo con la de Ceuta en plena expansión del covid-19.