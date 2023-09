Feijóo asume que será oposición y vaticina un "Gobierno de la mentira" si Sánchez es investido

Al fin, dos meses después de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha asumido en público que será oposición. Lo ha hecho en la última sesión del debate de su investidura fallida, a la que ha acudido sin los votos suficientes para ser proclamado presidente y de la que saldrá con tan sólo 172 apoyos, los mismos con los que el Congreso le dijo que no hace dos días.

"No hemos podido darles un Gobierno a los españoles, pero hemos podido darles una seguridad y una esperanza. La seguridad de que somos una fuerza política que va a defender los mismos valores que la mayoría de españoles comparte", ha afirmado.

"La seguridad y la esperanza de que, si ahora nos corresponde hacerlo desde la oposición, más pronto que tarde lo haremos desde un Gobierno que será para todos los españoles y con un presidente, este sí, que está exclusivamente al servicio de todos los españoles", ha agregado.

Antes, Feijóo ha instado al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, a subir a la tribuna de oradores para responder si está de acuerdo con aprobar una amnistía y avanzar hacia el referéndum, como le reclaman al PSOE los independentistas catalanes a cambio de su 'sí' a Sánchez.

"No se les pidió consentimiento para esto", ha dicho Feijóo, quien ha vaticinado que si Sánchez es investido España tendrá "el Gobierno de la mentira, el Gobierno del engaño". "Al contrario, ustedes se comprometieron en no hacerlo. Como no hay consentimiento para ello, lógrenlo en las urnas con transparencia y claridad", ha dicho reclamando nuevos comicios.

"No sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios, ni de la Transición", ha pedido Feijóo a los diputados del PSOE

También se ha dirigido a los diputados socialistas, a los que les ha pedido que "no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios, ni de la Transición". "No sean tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales", ha proseguido el líder del PP, que ha afirmado que "apelar a coherencia y la conciencia no es apelar al transfuguismo".

En ese sentido, Feijóo ha advertido a los socialistas que no se atrevan a reclamarle a él la abstención que no le quieren dar a él, a lo que Sánchez, desde su escaño, con una sonrisa, se ha encogido de hombros.