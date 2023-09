El Congreso da el primer 'no' a Feijóo en su investidura fracasada

Sin sorpresas, como se esperaba, el Congreso de los Diputados ha rechazado por primera vez esta semana la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. El candidato del PP sólo ha obtenido 172 apoyos: los 137 de su partido, los 33 de la extrema derecha y los dos de Coalición Canaria y UPN. En contra, 178 noes.

En su última intervención después de la de su portavoz, Cuca Gamarra, Feijóo ha asegurado que, pese a la evidente derrota que ha sufrido hoy y que sufrirá previsiblemente el viernes, el debate de investidura "ha valido la pena" porque ha evidenciado, a su juicio, "que existe una alternativa en España al modelo de chantajes y concesiones a quienes no creen en nuestro país".

Feijóo asegura que muchos españoles acudieron a las urnas el 23 de julio "con una información que se les ha hurtado" y que "si supiesen lo que sabemos ahora, esta investidura habría sido distinta".

El candidato del PP ha criticado el silencio de Pedro Sánchez, que no contestó a Feijóo y prefirió que fuera Oscar Puente, afirmando que "quien calla otorga". "Veremos la intensidad de su silencio, de lo que otorga y de lo que le exigen. Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no. Eso no lo decidirá usted", ha vaticinado.

Feijóo ha concluido asegurando que, pese a no ser investido, saldrá de esta investidura con sus principios "y los de once millones de votantes". "Saldré con mi integridad política y personal intacta", ha agregado.

Choque de Feijóo con el PNV

Tras la bronca sesión de este martes, el debate ha finalizado hoy miércoles con el turno de los dos grupos vascos —Bildu y PNV— y del Grupo Mixto. Feijóo ha vuelto a hacer lo que hizo con los grupos catalanes y ha decidido responderles en bloque a ambos.

En su respuesta, se ha evidenciado la distancia con el PNV, que se ha negado una y otra vez a dar su apoyo al gallego en tanto en cuanto dependa su investidura de los votos de la extrema derecha.

De hecho, Aitor Esteban, el portavoz del partido nacionalista, ha desmontado el discurso de Feijóo de que cuenta con los votos para ser investido pero que no los acepta porque no está dispuesto a pagar cualquier precio.

Esteban le ha recordado que si el PNV le diera su apoyo, automáticamente los 33 votos de Vox desaparecerían de la ecuación.

El fuego cruzado entre ambos ha testimoniado el distanciamiento entre ambas formaciones. Tanto ha sido así, que en los cinco minutos de receso antes de la votación, Feijóo se ha levantado de su escaño y se ha ido a conversar con Esteban al suyo. Ahí la charla ha sido más distendida entre ambos, con sonrisas y saludos al resto de parlamentarios, incluida alguna chanza del gallego con los parlamentarios de Sumar más cercanos a Podemos.