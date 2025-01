Feijóo se pregunta si "habría un cambio de Gobierno en España" si hubiese ahora elecciones y él mismo responde que "sí"

“En este momento, si hubiese elecciones... ¿Habría un cambio de Gobierno en España? La respuesta es sí”. Lo ha dicho convencido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa esta mañana desde Córdoba, a donde acudió a visitar una residencia de mayores. Feijóo ha insistido en su opinión de que “los españoles quieren cambiar el Gobierno”. “Cualquier líder de cualquier país de la Unión Europea, en su situación judicial, en los sumarios que le acechan relativos a la corrupción, y ante la debilidad parlamentaria, cualquier primer ministro europeo estaría convocando elecciones”, ha considerado el líder de la oposición sobre Pedro Sánchez.

Durante su intervención, Feijóo ha tratado de seguir explicando su voto negativo al decreto ómnibus que hace unos días tumbó el PP en el Congreso junto con los votos de Junts y Vox. Preguntado si aprobaría el mismo decreto si se eliminase la devolución al PNV del edificio parisino que ahora es sede del Instituto Cervantes, Feijóo ha tirado de argumentario para rechazarlo. “El nuevo decreto... Hay centenares de cosas que no van a contener nuestro sí, porque son cosas que perjudican a los ciudadanos, y en ese decreto faltan muchas cosas que benefician a los ciudadanos”, ha dicho, para especificar luego algo más: “No compartimos el regalo [así llama a la devolución al PNV de un edificio que le quitó el franquismo al partido vasco con ayuda de los nazis], tampoco el derecho que se dan a los okupas que no pagan las rentas o que ocupan sus casas sin título jurídico válido, no compartimos que se incremente el IVA a los alimentos y a la luz, no compartimos muchas de las cuestiones”.

Feijóo ha reiterado que el decreto ómnibus fue un “intento de trágala, de decir o estás conmigo o contra mí”. El Gobierno “actuó de mala fe”, en su opinión. “Sabía que ese Real Decreto no iba a salir, y como no iba a salir, lo que intenta ahora es buscar responsables”, ha señalado para insistir en que el Gobierno puede conseguir subir las pensiones y garantizar las ayudas por la DANA y al transporte público si, como solicita el PP, presenta estos decretos por separado. En todo caso, tal y como ha apuntado Feijóo, no parece que vaya a suceder, al menos no como pide el Partido Popular. “Me da la sensación - ha afirmado Feijóo - de que el Gobierno está buscando los votos en Suiza, negociando con Junts en Suiza. No se está negociando en favor de los pensionistas, sino en favor de que el señor Sánchez pueda persistir en el Gobierno algunos meses más. Me parece inmoral esta forma de gobernar del señor Sánchez”.

El líder del PP también ha atacado a Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición. Respecto a Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha dicho que “puede cambiar de opinión con una enorme frecuencia”. “La opinión de la vicepresidenta Díaz cada día tiene menos valor entre su electorado y los ciudadanos españoles. Le hemos oído que el decreto de pensiones, las ayudas a los valencianos y al transporte fueran en un decreto específico y ahora esta mañana ha cambiado de opinión porque el presidente del Gobierno le ha llamado a capítulo. [...] En 72 horas tiene dos opiniones absolutamente contradictorias”, ha zanjado.