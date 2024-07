Feijóo tacha el movimiento de Vox de "disparatado": "Se han pasado de frenada y han descarrilado"

"Se han pasado de frenada y han descarrilado". Alberto Núñez Feijóo ha definido la decisión de Santiago Abascal de romper con el PP como un movimiento que tacha de "disparatado", justificando que en su formación política "no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa".

Con un tono más duro de lo habitual contra Vox, el presidente de los populares ha dejado bastantes titulares contra "la pinza del castigo socialista y la irresponsabilidad de Vox". Dando golpes al atril de Génova, ha mandado un mensaje a la formación de Abascal. "Ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan. No han entendido que gobernar implica afrontar problemas", ha criticado.

"El problema de este país es Pedro Sánchez y su Gobierno, pero el problema de Vox es el PP y yo mismo. Es su decisión, suerte con ella", ha indicado Feijóo, antes de reiterar que su "preocupación no es el señor Abascal", sino el presidente del Gobierno. "En el PP, tendremos la misma firmeza que hemos tenido siempre. Si alguien albergaba alguna duda, yo también", ha justificado.

"A estas alturas de mi vida y de mi hoja de servicios, a mí no me va a imponer chantajes nadie. Me temo que se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de deber", ha defendido.