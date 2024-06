Feijóo no ve "normal" que "se intente silenciar la crítica al puto amo"

"No es normal". Es el leitmotiv que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido instalar este jueves en campaña electoral desde un mitin en Extremadura, y lo ha hecho diciendo que "no es normal que se intente silenciar la crítica, cualquier crítica, al puto amo". Así se ha referido Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las risas de los asistentes.

El líder del PP, que se ha confundido al asegurar que "quedan tan solo quince días" para las elecciones europeas, ha considerado que "los españoles se están dando cuenta de que nos están tomando el pelo" para luego afirmar que "buena parte de lo que está ocurriendo en la política española no es normal ni lo será nunca".

A partir de ahí, Feijóo, que ha manifestado que el PP aspira a ser, junto con la alemana, una de las delegaciones más importantes del Partido Popular Europeo, ha comenzado una retahíla de asuntos que no estima "normales". Para él, no es normal que "para tapar la presunta corrupción que rodea al Gobierno, el partido [PSOE] y La Moncloa, se esté atacando a jueces, periodistas y a todo aquel que ose levantar la voz".

Tampoco "es normal que desde el Gobierno se intente dividir a la sociedad, que la política interior se negocie con un mediador salvadoreño, que la política exterior nadie sepa a qué responde, estar sin presupuestos" o "que el país esté parado salvo para aprobar la ley de Amnistía que ni siquiera se atreven a publicar en el BOE".

"No es normal", ha zanjado Feijóo: "No es normal y no nos vamos a acostumbrar ni a aceptarlo".