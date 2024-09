Francisco Martín Aguirre: "Pido a Almeida y Ayuso que se dejen de chiquilladas y nos pongamos a trabajar"

Desde su llegada a la Delegación del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre (Madrid, 1981), se ha convertido en uno de los contrapesos que el Gobierno ejerce en el eterno rifirrafe entre el Ejecutivo y el PP de Madrid.

Militante del PSOE desde principios de los 2000, ha desempeñado varios roles dentro del partido, incluyendo el de asesor parlamentario y presidente de una asociación que apoyó vía crowfounding la candidatura de Pedro Sánchez. Desde 2018, ha ocupado importantes posiciones en el Gobierno, como Director del Departamento de Planificación o parte fundamental de la organización de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Ahora, centrado en su labor como representante del Gobierno en un territorio hostil como es Madrid no duda en confrontar directamente con Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida, para, dice, "defender al Gobierno de España". Sobre eso, la crisis de migrantes, el cupo catalán o la red de Cercanías hablamos con él.

P: Los datos de criminalidad de 2023 indican un 90% de aumento en las denuncias por agresión sexual y un 7% de los delitos asociados a la violencia del género. ¿Qué se puede hacer desde la Delegación del Gobierno para para bajar estas cifras?

R: Lo primero que hay que hacer es pedagogía desde la perspectiva que, como bien señalas, lo que han incrementado son las denuncias.

Esto es muy importante porque el que se incrementen las denuncias quiere decir que más mujeres están confiando en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por lo tanto, están posibilitando el que se les proteja de una manera más eficaz.

Desde que conocimos esos datos, desde la Delegación de Gobierno hemos comenzado una ronda de reuniones, hemos tenido 20 encuentros con distintos profesionales de ramas diferentes que trabajan en el ámbito de la violencia sexual, y hemos llegado a una conclusión no unánime, pero sí a una conclusión importante, que es que la cifra oscura, la que no se denuncia, está disminuyendo.

Para erradicarla tenemos que mandar mensajes de unidad. Creo que eso es un elemento muy importante y trabajando desde todas las administraciones con todos los recursos, fortaleciendo Viogen y tratando de implicar a todos los ayuntamientos para que esa coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales se desarrolle de una manera más eficaz y así podamos proteger a las mujeres.

P: Sobre Viogen.¿En qué situación se encuentra ese convenio con el Ayuntamiento de Madrid?

R: Lleva caducado desde 2018. Es una cuestión que no está imposibilitando una coordinación y colaboración entre la Policía Municipal y la Policía Nacional, pero que sí que que conlleva el que falte ese sustento jurídico, que es importante para dar seguridad al conjunto de las actuaciones que se desarrollan en el ámbito de la violencia de género. Por ello estamos empeñados en la renovación de ese, de ese convenio y estamos trabajando intensamente con el Movimiento de Madrid, intentando encontrarnos para para conseguir ese acuerdo que posibilite la renovación del convenio.

En estos momentos el Ayuntamiento de Madrid ha recibido la última propuesta por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad para actualizar ese convenio y confío en que lo acepten y podamos firmar cuanto antes esa renovación del convenio, que supondría un mensaje muy importante de cara a señalar que todas las administraciones somos capaces de trabajar conjuntamente, de aprovechar cada instrumento que esté a nuestro alcance para proteger de una manera más eficaz a las mujeres.

P: Lleva seis años caducado. ¿Qué ha pasado?

R: Desde mi perspectiva, el Ayuntamiento de Madrid está intentando avanzar en desarrollar las competencias de su policía municipal en ámbitos en los que legalmente no debe trabajar y está tratando de utilizar la renovación del Convenio para introducir cuestiones que creo que no deben mezclarse, al menos con con la cuestión de la lucha contra la vez de género.

Yo le pido al alcalde de Madrid que el resto de cuestiones ajenas a la lucha contra la violencia de género las deje a un lado y trabajemos la renovación de Viogen.

P: Uno de los temas del verano ha sido la migración. Pese a la ruptura con Vox, el PP durante las últimas semanas ha hecho bandera como una forma más de hacer oposición al gobierno. ¿Qué le parece a usted esta estrategia y estos mensajes?

R: El PP hace bandera de lo que puede y como puede. En cada momento dice una cosa y al momento siguiente lo contrario. Buscan el no por el no para hacer confrontación con el Gobierno de España.

Ahora están tratando de utilizar la cuestión migratoria para para esto mismo, pero no sabemos exactamente qué política realmente defiende el Partido Popular en materia migratoria. Han estado criticando, luego se han desdicho, pero a la vez han vuelto a criticar la línea que el presidente Gobierno está desarrollando y que es la misma que el propio Partido Popular aplaudía hace unos meses.

En materia migratoria hay que ser muy responsables, hay que ser serios, hay que tener una idea y un proyecto, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Lo que le pedimos a la oposición es que esté a la altura y colabore y ayude a construir soluciones en lugar de a generar ruido, que creo que es absolutamente estéril.

P: En Madrid este discurso no es nuevo. Lo vimos, por ejemplo, en enero, cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acudió a Alcalá de Henares para hacer un Consejo de Gobierno en el que sin ningún tipo de prueba, a pesar de que se le pidió, relacionó la llegada de migrantes con agresiones sexuales y un brote de sarna. ¿Este tipo de discursos favorece ese clima de animadversión hacia los migrantes?

R: Desde luego, creo que fue una inmensa irresponsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid el reaccionar a la creación de un centro de acogida temporal de migrantes. Primero avaló la celebración de una Junta Local de Seguridad Extraordinaria en Alcalá de Henares y después llevó el Consejo de Gobierno a la propia Alcalá de Henares para señalar supuestos delitos que además no se habían producido.

Esa vinculación inmediata con inmigración y delincuencia es que les sale, les sale solo. Creo que es un mensaje francamente irresponsable que además no se sustenta en ningún tipo de dato. Vuelvo a pedirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al Partido Popular esa responsabilidad que creo que les ha faltado y que creo que deben de tener para asumir las responsabilidades que les corresponden.

P: ¿Supone un riesgo para la seguridad que ese tipo de discursos?

R: Creo que suponen cierto llamamiento a algunas de las otras cuestiones que que más arrinconadas tenemos en la sociedad española, como es el racismo y la xenofobia que hay detrás de esas Declaraciones.

Madrid y España son sociedades muy solidarias. Lo hemos demostrado en multitud de ocasiones y el remover ese tipo de sentimientos alrededor de esos mensajes creo que es irresponsable.

P: También parece que hay una migración buena y una migración mala en función del color de piel o el dinero que se tenga.

R: Hay dos varas de medir que se han aplicado desde la Comunidad de Madrid. No es el mismo caso cuando venían los migrantes ucranianos o ahora cuando cuando venían los migrantes procedentes de la crisis en África.

Insisto, no es la respuesta. La respuesta tiene que ser la que la que espera la ciudadanía madrileña, que es la de ser un país y una región solidaria, con independencia del color de la piel de quien venga. Aquel que se juega la vida para intentar llegar hasta hasta Europa, a nuestro país, lo hace porque está en unas condiciones de desesperación absoluta. Y lo primero, sin duda, son los derechos humanos.

No hay que medir por el color de piel de nadie ni por ningún otro elemento de esas características.

P: ¿Qué falla para que el Gobierno no consiga consenso con respecto a la reforma de la Ley de Extranjería?

R: Lo que falla es la responsabilidad del Partido Popular, que tuvo una ocasión fantástica para estar a la altura y para demostrar que efectivamente puede ser una alternativa de gobierno.

Cuando en Canarias la situación es tan crítica como se reclama desde el Gobierno de Canarias, el Estado es el que tiene que asumir esa solidaridad. Y hablamos de los mayores, pero sobre todo de los menores. Hay niños, niñas, adolescentes no acompañados, que es necesario que sean atendidos en unas condiciones dignas como las que regula la legislación internacional, pero también como las que exigen nuestros principios democráticos.

Ahí la Comunidad de Madrid creo que tiene un déficit muy importante en la gestión que está realizando de estos centros en los que están los niños y niñas no acompañados. Es de obligado ejercicio para cualquiera que tengamos una responsabilidad pública, exigirle que se vuelque en una atención adecuada a la altura que los niños y niñas que están solos merecen.

Además, a la Comunidad le pido que sea solidaria con Canarias, con Ceuta, con el conjunto del país a la hora de poder participar de una manera solidaria y generosa en la atención a quienes más lo merecen.

P: Venimos de una gira africana de Pedro Sánchez en la que ha hablado de migración circular, pero también de una deportación de migrantes. ¿Es un cambio de opinión como dice el PP o vías que pueden coexistir?

R: Siempre hemos trabajado en la misma vía. Por un lado, la de la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, vengan de donde vengan. Por otro lado, también en el cumplimiento de la ley y en la racionalidad en la que se tiene que gestionar la migración dentro de un país. Lo que está haciendo el presidente de Gobierno es exactamente estar a la altura de las circunstancias, trabajar en origen, trabajar con los gobiernos de algunos de los países desde los que proceden muchos de los migrantes que vienen hasta Europa y buscar acuerdos para posibilitar también esta vía de la migración circular que puede favorecer esos movimientos de una manera más ordenada.

Creo que lo que está demostrando el Gobierno precisamente es que está donde tiene que estar y abordando la cuestión desde una responsabilidad.

P: Hablaba de que el Ayuntamiento quiere asumir competencias policiales. Almeida ha anunciado una ampliación de 1000 agentes en la Policía Municipal y usted se ha quejado por ello.

R: El Ayuntamiento anuncia recurrentemente que necesita mil policías municipales más y yo ahí ni entro ni salgo. Es su competencia. Lo que les puedo garantizar es que la seguridad en la ciudad de Madrid, que es competencia de la Policía Nacional, evoluciona adecuadamente y de una manera consolidada a lo largo de los últimos años, con una reducción muy sólida de la criminalidad convencional y por lo tanto, en materia de seguridad y con toda la prudencia con la que hay que abordar esta cuestión, siempre creo que vamos en el buen camino.

La Policía Municipal quiere tener mil policías más. Bueno, pues sí posibilitan el que haya unos Presupuestos Generales del Estado votando sus compañeros del PP en el Congreso a favor cuando se presenten, pues es posible que esa tasa de reposición que el propio Mariano Rajoy puso se elimine y sea el Ayuntamiento quien quien tenga en su mesa la decisión de contratar esos mil policías.

Pero no todas las cuestiones se solucionan por incrementar la plantilla. Hay otras cuestiones de gestión de organización que quizá no se pueden tapar con ese mantra de necesito a mil policías más al que recurre el alcalde de Madrid.

P: Hablemos de Cercanías. Según los datos, desde 2019 hay un promedio de 20 incidencias diarias en Madrid. Uno de cada diez trenes tiene una incidencia diaria. ¿De dónde vienen esos problemas y cuándo vamos a poder ver los resultados de esas inversiones de las que habla el ministro?

R: Usted ha señalado la cifra de incidencias de Cercanías, que es la que la que usted señala, pero que no sabemos qué relación tiene con la cifra de incidencias encontradas en otros medios de transporte, como puede ser el Metro de Madrid y que seguramente sea superior al número de incidencias de Cercanías.

Pero nos vamos a centrar en nuestra responsabilidad y tenemos que asumirla y por supuesto, dar cuenta de qué es lo que pasa. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con una red que estaba francamente abandonada. No ha habido inversión en muchísimo tiempo en la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid y es el Gobierno de España de Pedro Sánchez el que ha apostado por modernizar y fortalecer la red con una inversión sin precedentes de 7 mil millones de euros. Es verdad que se están ocasionando molestias y más que va a seguir habiendo en los próximos meses. Y pedimos paciencia y comprensión, porque yo creo que los resultados de este esfuerzo se van a poder constatar pronto y los madrileños van a poder disfrutar de esa red de cercanías que sin duda merece.

P: ¿Cree que se utiliza política y mediáticamente? Señalaba las incidencias de Metro que quienes lo usamos a diario sabemos que hay, pero en medios como Telemadrid, la televisión pública madrileña, siempre se insiste en el Cercanías y no se habla de Metro.

R: Es que es increíble Lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que se intenta hacer política de cualquier cosa. Hay una avería técnica en el Cercanías y es porque Pedro Sánchez está persiguiendo a Madrid. Es una cosa tan ridícula, tan sumamente ridícula, que sólo lo pueden hacer ellos.

Desde luego, no tenemos ninguna intención de entrar en una dinámica similar con las problemáticas que pueda tener el Metro de Madrid. Creo, y así se lo planteaba a la presidenta de la Comunidad Madrid en la única reunión que hemos podido tener, que lo que tendríamos que hacer es trabajar de una manera coordinada desde el marco del Consorcio Regional de Transportes, habilitando ese Comité Técnico que la normativa del Consorcio Regional Transportes prevé y que no se ha constituido nunca para que desde todas las administraciones podamos preparar planes de contingencia coordinados para minimizar las molestias a los ciudadanos.

Como con todo lo demás, Isabel Díaz Ayuso rechazó esta propuesta y nos encontramos con el desafortunado intento de buscar polémicas y generar ruido de cualquier cosa,

P: Hace dos semanas compareció en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar cuenta de las incidencias en el tren durante este verano. Dijo: "“¿Se subiría tanta gente al tren si se prestara un mal servicio? ¿Son los españoles masoquistas?”. ¿No les parece que hace falta un poco más autocrítica? El PSOE lleva seis años en el Gobierno y quien se sube a un Cercanías en Aranjuez, El Escorial o Parla no tiene otra opción que el Cercanías para ir a trabajar.

R: Yo quiero trasladar toda la comprensión a los ciudadanos que lo están pasando mal, que están teniendo esas molestias por las que les pedimos disculpas. Saben que hay una campaña en Nuevos Ministerios que se llama "Disculpen las mejoras". Estamos trabajando para para mejorar este sistema. Y es verdad que está habiendo incidentes y molestias que lamentamos, que tratamos de minimizar pero que son consecuencias con una inversión, con unas obras de la envergadura que se están desarrollando.

Estas cuestiones suceden cuando se trata de mantener un servicio al mismo tiempo que se quiere modernizar esa infraestructura y por lo tanto, confío en que más pronto que tarde comiencen a llegar los resultados.

P: ¿Cómo es la relación con el Ayuntamiento y la comunidad? Porque los desencuentros han seguido siendo constantes, incluso en pleno verano.

R: A mí se me tachó del comisario político de Sánchez desde el mismo día de mi toma de posesión y desde entonces no ha habido tregua posible. Creo que deben asumir que el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid representa al Gobierno de España. Por lo tanto, esto de los comisarios políticos y tal no: es el representante del Gobierno de España. Ya está. Y hay que respetar a las instituciones.

Lo que sucede en la Comunidad Madrid es que se vive de la confrontación. Su único proyecto político es la confrontación con el Gobierno de España y por lo tanto se evita cualquier escenario que demuestre cierta convivencia normal, como la que tenemos todos en nuestras familias, en las que hay gente de derechas, de izquierda y vivimos con total normalidad.

El proyecto de la señora Ayuso es el negar cualquier tipo de convivencia, de cordialidad con el Gobierno de España y es una pena. Yo desde luego voy a seguir tendiendo la mano porque creo que los ciudadanos para lo que nos han puesto aquí es para resolver problemas. Los problemas en muchas ocasiones se resuelven desde la coordinación, desde la colaboración, desde la lealtad, desde la cordialidad entre las instituciones y entre las personas.

Tenemos que dejarnos de chiquilladas como las que venimos padeciendo como consecuencia de la búsqueda de esa confrontación con lo que sea. Ojalá no tuviéramos que hablar de todos estos líos protocolarios y que el foco se ponga en otro asunto donde tiene que estar.

Sin embargo, se empeñan en saltarse las normas establecidas, en vilipendiar al Gobierno de España o a su representante y por lo tanto, de buscar el que haya ruido alrededor de otras cuestiones. Me encantaría, se lo aseguro, que no se volviera a hablar de ningún asunto protocolario en relación con ni con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento. Pero eso sí, mientras sigan agravando institucionalmente al Gobierno de España, yo tendré que denunciarlo.

P: Habla de un invitación que el Ayuntamiento de Madrid no cursó hacia usted durante los actos de La Paloma. ¿No cree que este asunto de las invitaciones a la gente le da igual?

R: Absolutamente. Da vergüenza ajena el tener que andar reclamando una invitación. Habla de lo que sucedió en La Paloma. Es que el Ayuntamiento de Madrid premiaba a la Policía Nacional y no quiso cursar una invitación a quien dirige y coordina a la Policía Nacional en la zona de Madrid, que en este caso soy yo. A la vez entregaban un premio a la Policía Municipal de Valencia y sí invitaron al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia.

Es decir, es que sería tan sencillo que no volviéramos a hablar de estos asuntos. Sería tan sencillo. Es únicamente cuestión de que hagan las cosas como hay que hacerlas, como lo hace la Casa Real, como hacer presidente del Gobierno de España. Con normalidad y atendiendo al protocolo que para eso existe.

Yo hago un llamamiento a dejar todas estas chiquilladas que son sandeces y que dan vergüenza ajena. Yo no quiero estar en ellas, pero lo lamento muchísimo: cada vez que se agravie institucionalmente al Gobierno de España, yo tendré que reclamarlo, porque el Gobierno de España lo es de todos los españoles y también de todos los madrileños y las madrileñas y por lo tanto habrá que defender a la institución.

P: Cataluña. Hemos pasado de la Ley de Amnistía a la financiación catalana. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acusado directamente al Gobierno Central de "corrupción" por este pacto con Esquerra Republicana. ¿Qué opina y que les diría?

R: Que por supuesto. ¡Cómo van a hablar de la Comunidad de Madrid en Madrid si pueden hablar de un conflicto con Cataluña y el Gobierno de España! Están mucho más cómodos que hablando de la Comunidad de Madrid.

Yo lo que le puedo decir a la Comunidad de Madrid es que a Madrid le va mucho mejor con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y esto es lo que lo que tiene que que asumir el Gobierno de Ayuso y trabajar para que todo vaya mejor. Porque se puede. Tienen que asumir que a Madrid le va mejor con un gobierno progresista en Moncloa y que vamos a seguir trabajando para mejorar la situación en la que están los madrileños y madrileñas.

P: Ayuso se ha quejado de que este cupo catalán va a afectar en Madrid, no se sabe cuanto puesto que no se ha desarrollado, pero es sacar el 20% de la caja común. ¿Le parece solidario que este nuevo régimen de financiación hable de una proporcionalidad en cuanto a lo que se da y lo que se recibe?

R: Lo que creo que no es en absoluto solidario es bajarle los impuestos a los ricos en Madrid y después pedirle más dinero al Estado. Esto es la política de la señora Ayuso y desde luego, ni es sostenible ni solidario con el resto del país. Como usted ha dicho, la señora Ayuso está criticando algo que no conoce porque todavía no se ha concretado ese nuevo modelo de financiación en el que se va a atender singularmente a todas las comunidades autónomas en función de sus características para intentar hacer un modelo más eficiente.

Y en eso es en lo que vamos a trabajar con Cataluña y con el resto de comunidades autónomas que así lo planteen como se ha venido haciendo con anterioridad. Se han alcanzado acuerdos de financiación con otras comunidades autónomas con total naturalidad, con total normalidad. Pero fíjense que hablando de Cataluña, estamos hablando de financiación. Vaya salto hemos dado de cuando entró Pedro Sánchez al Gobierno de España y de lo que hablábamos con respecto a Cataluña, fruto de esa herencia de la gestión del Partido Popular y de lo que estamos hablando ahora del modelo de financiación.

P: ¿Pero es solidario o no es solidario? Se saca de la caja común un 20 por ciento.

R: Uno de los principios que hay detrás del acuerdo que se ha alcanzado para la investidura de presidente socialista en Cataluña es el mantener la solidaridad interterritorial fruto de la recaudación fiscal en Cataluña. Por lo tanto, es solidario.

P: Usted pertenece al Partido Socialista de Madrid, una plaza difícil. ¿Cómo ve a Juan Lobato? Ha habido críticas de rostros como el alcalde de Fuenlabrada o la alcaldesa de Getafe.

R: Creo que el Partido Socialista de Madrid está haciendo un trabajo de oposición muy sólido, muy firme, que está reivindicando que Madrid necesita un proyecto, que Ayuso es la última etapa de 30 años de proyecto conservador agotado y que, muy al contrario, lo que se necesita es que comience un tiempo nuevo en el que sepamos hacia dónde va Madrid, qué queremos que sea Madrid en el futuro.

Y este trabajo lo está haciendo el Partido Socialista de Madrid, lo está liderando Juan Lobato como secretario general y también particularmente Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que están haciendo un trabajo muy sólido y que pone muy nervioso a las derechas.

P: ¿Y el Partido Socialista? Porque este mes, con esto de la de la financiación en Cataluña, hemos visto que Page sí salió a criticar al Gobierno y hay barones que en mayor o menor medida, de manera pública y privada, han criticado ese concierto en Cataluña.

R: Yo creo que hay calma, hay comprensión y hay responsable. Sabemos que que el acuerdo que se ha alcanzado ha posibilitado el que empiece una nueva etapa en Cataluña que es el inicio de una nueva etapa entre Cataluña y el resto de España. Es muy importante para el país y que ha sido posible gracias a la política dirigida por Pedro Sánchez. Y alrededor de ella, el apoyo y el compromiso de todos los socialistas es total.