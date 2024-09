Gamarra dice que el Gobierno es el "vivo relato de una agonía" y Montero asegura que el PP está "incapacitado" para gobernar

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado la capacidad legislativa del Gobierno por haber perdido 35 votaciones en menos de un año desde que se produjo la investidura de Pedro Sánchez. "Ayer mismo tuvo que retirar el techo de gasto porque no tenía mayoría. Son el vivo relato de una agonía", indicaba asegurando que mientras tanto los escándalos continúan ya que ayer se conoció que la Audiencia Provincial de Madrid ha permitido "investigar a la mujer del presidente por asociación indebida".

Una cuestión a la que ha respondido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha asegurado que "gobernar para este Ejecutivo es mejorar la mayoría social de este país", recordando que crece el doble de lo que hace la Unión Europea.

"Con ustedes tenemos los peores datos de pobreza en nuestro país. Si a un Gobierno le quitas la mayoría parlamentaria, la posibilidad de aprobar leyes, la posibilidad de aprobar presupuestos y la honradez, se queda paralizado por los escándalos", aseguraba sacando pecho de la ley de conciliación que va a presentar el PP y que consideran que es la alternativa al Ejecutivo.

"Hasta donde se esta cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha aprobado este Ejecutivo, 17 leyes. Y además, le digo mas, quien esta incapacitado para gobernar es el partido político que hace la oposición que hace el PP. No se puede hacer una oposición que obliga a que Edmundo González tenga que hacer un comunicado sobre las mentiras que han dicho ustedes contra Venezuela", espetaba a Feijóo, que se reía y negaba con la cabeza desde su escaño.

"No puede ser una oposición que facilita los intereses de una minoría bajando los impuestos a los ricos u oponiéndose a los impuestos a las energética o la banca. No se puede ser oposición hablando mal de este país en Europa y votando en contra de que la vicepresidenta, una española, sea vicepresidenta en la Comisión Europea", exponía asegurando que el PP también se basa en "denuncias de asociaciones ultraderechistas para seguir creando infundios sobre el entorno del presidente". "El PP va en solitario porque cree que llegar acuerdos con otros porque considera que son chantajes", indicaba. "Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar", finalizaba.