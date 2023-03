Herrera no se corta un pelo y habla así en directo de Ángela Rodríguez 'Pam' por el polémico vídeo contra Abascal

La polémica por el vídeo de Ángela Rodríguez 'Pam' no deja de crecer. La secretario de Estado de Igualdad publicó el pasado miércoles en su cuenta de Instagram una grabación durante la marcha del 8-M en la que un grupo de mujeres manifestantes gritaba: "Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

El clip, de apenas veinte segundos, ha generado una oleada de críticas y peticiones de dimisión para la 'número 2' del ministerio que dirige Irene Montero. Incluso, consiguió que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hiciera por primera vez un guiño público al líder de Vox a través de las redes sociales. "Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas. Mi solidaridad con Santiago Abascal y su familia", escribió en Twitter. Una publicación que, rápidamente, Abascal agradeció con otro tuit a modo de respuesta.

Este viernes, Carlos Herrera no ha dudado en hablar de una manera muy clara sobre este nuevo capítulo de crispación política. En su programa "Herrera en COPE", el comunicador ha tildado la difusión del vídeo por parte de Ángela Rodríguez 'Pam' de "miseria moral". "¡Qué jaleo en las redes sociales los gritos de un grupo de idiotas, de niñatas zafias y mezquinas, contra Santiago Abascal. Nadie de la izquierda, nadie de la izquierda, ha sido capaz de condenar ese gesto de odio político", ha dicho.

Herrera ha pedido también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que investigue este vídeo como delito de odio y considera que Sánchez vive atrapado en su "Matrix particular" por culpa de sus socios de gobierno. "La excepción Ibérica es ésta, estar gobernado por un ejército de incompetentes, de inútiles, de estúpidos cuyo símbolo es ese detritus de la política que es la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'. Esta tipa marca el nivel de degradación al que llegó la política de España gracias a Pedro Sánchez".

"Una campaña zafia"

Campaña del Ministerio de Igualdad

En el mismo monólogo, Herrera también ha aprovechado para criticar la última campaña del Ministerio de Igualdad para poner en valor la educación sexual en coincidencia con el día internacional de la Mujer.

El spot, elaborado por la agencia Ogilvy Madrid, plantea varias escenas con la diversidad, la libertad y la ruptura de tabúes como telón de fondo. Protagonistas como una pareja no normativa y otra con discapacidad, un padre y su hijo (para poner en valor el importante papel de los hombres en la educación sexual), o una mujer de 60 años, exponen situaciones cotidianas, hasta ahora silenciadas, como mantener relaciones sexuales con la regla o la sexualidad en personas mayores. Para Herrera, sin embargo, "la campaña es zafia como solamente esta colección de taradas del Ministerio de Igualdad se les puede ocurrir".