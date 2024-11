Irene Montero debuta en 'Todo es mentira' con este dardo a Risto: "Quiero que te comprometas"

Ha sido, sin duda, el fichaje estrella de la televisión en estas últimas semanas. El programa "Todo es mentira" de Cuatro anunció hace unos días que la exministra de Igualdad y ahora eurodiputada, Irene Montero, entraría a formar parte de su plantel de colaboradores. Una noticia que pilló a todo el mundo de sorpresa, puesto que es la primera vez que la dirigente de Podemos acepta un rol así en un programa de televisión.

Este lunes ha sido el día de su debut, e Irene Montero no ha podido comenzar de otra manera que exigiendo a Risto Mejide un cambio de actitud en su forma de hablar. "Quiero que te comprometas a decir todes todos los días que yo venga, pero en serio. Sin broma machirula. Porque esas personas existen y, normalmente, lo que reciben es la incompresión de la gente y sufren mucho", ha dicho la eurodiputada en referencia a las personas no binarias.

Una petición que Risto, de primeras, no ha aceptado de buen grado. "Yo soy más de la RAE. Y la RAE dice que 'todos' ya engloba a 'todas' y 'todes'", se ha defendido el presentador del programa. Un razonamiento que, como se podía esperar, no ha convencido a Irene. "Lo que no se nombra no existe. Si dices 'todes' a lo mejor la RAE cambia más rápidamente de criterio", le ha dicho.

Risto ha respondido de nuevo asegurando que, para su desgracia, no tiene tanta influencia en la RAE. "El día que me den un sillón igual me lo pienso", ha añadido. Y ha sentenciado asegurando ante la exministra que él respeta a todo el mundo, aunque no diga todes en sus intervenciones.

Parece que Irene no ha convencido a Risto en su propuesta, pero está claro que la dirigente de Podemos ha llegado a Todo es mentira con fuerza y con ganas de dar mucha guerra.

El no binarismo en España

Personas no binaries se manifiestan en Madrid

No existen datos concretos sobre el número de personas que en España se consideran personas no binaries. Es decir, que no se sienten identificades con el género masculino o femenino y que construyen su identidad al margen de la lógica binaria del sistema cisnormativo según el cual el sexo biológico y la identidad de género coinciden.

Sin embargo, un estudio de Mastercard publicado en 2022 señalaba que casi el 10% de la Generación Z (aquellas personas nacidas desde mediados o finales de la década de los 90 hasta finales de la década de los 2000) se identifica como no binarie. Un porcentaje muy superior al del conjunto de la población, que se movía en torno al 4%.

Lo cierto es que la realidad del no binarismo ha permanecido oculta o desconocida hasta ahora para gran parte de la sociedad. De hecho, según un estudio estatal realizado también hace dos años, un 75% de las personas autoidentificadas como no binaries aseguró que tenía entre 15 y 25 años cuando encontró la primera etiqueta relativa a ello, pese a que muchos descubrieron que su género no encajaba en las categorías tradicionales desde muy temprana edad, enfrentando desafíos antes de encontrar un lenguaje y una comunidad que refleje su experiencia.