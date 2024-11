Joan Baldoví: "Compromís va a ejercer acciones legales contra el gobierno de Mazón"

Este viernes, durante la comparecencia a petición propia de Carlos Mazón en el parlamento valenciano para rendir cuentas sobre su gestión en la DANA, Joan Baldoví (Sueca, 1958) aseguró ante el presidente autonómico que Compromís no descansará hasta que su gobierno "responda ante el pueblo valenciano y la Justicia". "No pararemos hasta que paguen por todo el dolor que han causado", añadía.

Unas advertencias que el exdiputado nacional reitera hoy en una entrevista para El HuffPost: "Sin ningún género de dudas, Compromis ejercerá acciones legales contra este gobierno". Podría ser por homicidio imprudente tras los más de 220 fallecidos que dejó el devastador temporal, aunque de momento lo están "estudiando detenidamente".

En todo caso, Baldoví sostiene que Mazón no puede seguir ni un minuto más como presidente tras haber "mentido" a sus valencianos y por haberse revelado como alguien "incapaz" e "inoperante". Y avisa de que, a diferencia del PSOE, ellos no le darán un "cheque en blanco" para los Presupuestos del próximo año.

El diputado de Compromís Joan Baldoví interviene durante el pleno de este pasado viernes EFE/Biel Aliño

- Compromís anunció hace unos días la creación de un equipo para "estudiar todas las acciones judiciales pertinentes" ante la gestión de la DANA en Valencia. ¿Van a querellarse contra Mazón por homicidio imprudente, como ya deslizó el pasado miércoles su senador Enric Xavier Morera?

- Sin ningún género de duda, creemos que hay viabilidad para presentar esa querella. La estamos estudiando detenidamente. Ahora mismo nos encontramos recopilando toda la información posible para ver qué se ha hecho o qué se ha dejado de hacer en la gestión de está catástrofe. Y en base a eso decidiremos los siguientes pasos. Pero repito: sin ningún género de dudas, Compromis ejercerá acciones legales contra este gobierno.

- ¿Y plantean presentar una posible moción de censura, o creen que no servirá de mucho porque Vox salvará a Mázón?

- Estamos abiertos a todas las opciones. Nosotros creemos que aquel que no ha sido capaz de gestionar esta catástrofe y que ha mentido al pueblo valenciano, no puede seguir al frente de la Generalitat. Ni tampoco su gobierno en conjunto, que se ha revelado como incapaz o inoperante. Los conselleres de Educación y Sanidad están desaparecidos desde la DANA, la vicepresidenta y consellera de Vivienda sin hacer ningún ofrecimiento para las familias que aún siguen viviendo en casas de familiares o amigos... Por eso mismo creemos que este gobierno no está capacitado para gestionar la reconstrucción.

- ¿Cree que Feijóo está sustentando a Mazón para no darle una victoria a Sánchez? ¿Considera que el presidente del PP confía en su barón?

- Viendo lo que está haciendo en Europa, pienso que el señor Feijóo quiere que Mazón no caiga para no debilitar la propia posición del PP. Porque dejar caer a Mazón sería ir en contra de uno de los puntales de la estrategia política y comunicativa del PP, que es que ellos gestionan mejor. Y no, ellos no gestionan mejor. Son un desastre.

- Ustedes han sido muy críticos con el gobierno valenciano, pero también con el gobierno central. ¿Cree que el Ejecutivo tardó en reaccionar? ¿Se tenía que haber declarado el estado de emergencia? ¿Qué creen que ha fallado por parte del Gobierno?

- Si esto no era una emergencia, ¿qué es entonces? Y si no es una catástrofe, ¿qué es entonces? Ha habido demasiado cálculo partidista y el gobierno central, viendo la incapacidad del señor Mazón, tendría que haber hehco mucho más. No sólo poner a disposición de la Generalitat los recursos que necesitara. Si hubieran tomado el mando desde el principio, esos recursos habrían llegado más rápidamente.

- ¿Y cree usted que se le puede hacer algún reproche a Teresa Ribera, como insiste el PP?

- Mire, lo estamos viendo cada día que pasa. Todos los organismos estatales cumplieron con su obligación. La AEMET estuvo informando de lo que se venía desde días antes y la Confederación Hidrográfica del Júcar estuvo transmitiendo información vía email de lo que ocurría en el barranco del Poyo, aunque el PP insista en mantener lo contrario. Si alguien no actuó, fue Mazón y su gobierno de incompetentes.

Y déjeme que le diga. Yo conozco a Teresa Ribera y he tenido la ocasión de hablar con ella varias veces. Ribera es de las ministras mejor preparadas y una persona más que capacitada para ser comisaria. Me parece inmoral, obsceno y mezquino lo que está haciendo con ella el PP, cuando ella ya ha demostrado sobradamente su capacidad. Una vez más, el PP no está a la altura de lo que se esperaría de un partido de Estado.

- El otro día, ABC publicaba: “El Gobierno tumbó una enmienda para arreglar el barranco del Poyo. Las obras, pedidas por Compromís, no costaban ni siete millones y buscaban evitar desbordes y riadas en los pueblos que han resultado arrasados ahora”. Es uno de los reproches que le hace el PP al Gobierno, la ausencia de estas obras. ¿Usted cree que hay también aquí una responsabilidad?

- Antes de lanzar la primera piedra, el PP tendría que ver la viga en su propio ojo. En el 2017, fueron ellos quienes tumbaron enmiendas presentadas por Compromís pidiendo actuar sobre el barranco del Poyo y una reordenación del territorio. Y el PP, con sus votos, lo tumbó. Por tanto, menos sacar pecho.

- ¿Cómo valora usted que el PSOE valenciano vaya a apoyar los Presupuestos de la Generalitat sin ninguna contrapartida? ¿Van ustedes a hacer lo mismo?

- Yo respeto las decisiones que pueda tomar cualquier formación. Pero entiendo que lo que se espera de un partido que está en la oposición es que, como mínimo, nos leamos los presupuestos antes de aprobarlos. Yo no le voy a dar un cheque en blanco al PP con sus presupuestos. Fíjese, el Ayuntamiento de Valencia sólo va a destinar un 0,8% del presupuesto a paliar las consecuencias de la catástrofe provocada por la DANA. Y, por el contrario, ha incrementado un 250% la partida destinada a publicidad y propaganda. No queremos que eso pase también a nivel autonómico. Primero leeremos el presupuesto y, si está a la altura de lo que se espera, nos abriremos a negociarlo.

- ¿Han contemplado activar algún mecanismo para vigilar cómo se reparte el dinero de las ayudas y estar seguros de que ayude a las víctimas? ¿Les preocupa que este dinero pueda desviarse para otros asuntos?

- A mí siempre me da miedo cuando el PP gestiona mucho dinero. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer propuestas y queremos controlar hasta el último céntimo de este dinero. Porque sabemos que el PP valenciano es uno de los partidos con más personajes y políticos condenados por corrupción. Pueden estar seguros de que estaremos muy atentos a qué se destina cada céntimo y que todo el dinero va a personas que lo necesitan y no a empresarios amigos.

- Al margen de la DANA, ¿qué le parece la designación de Verónica Martínez como nueva portavoz de Sumar en el Congreso?

- No la conozco, pero respeto mucho la decisión de Sumar. Entiendo que habrán valorado el perfil de la persona y la capacidad que pueda tener. Y, conociendo sus antecedentes, es una persona que lo hará bien en su cargo.

- Usted lleva más de 13 años escribiendo en X (Twitter). Ha escrito más de 17.000 posts. Algunos medios como The Guardian ya han dicho que dejan esta red social por ser una plataforma que Elon Musk utiliza para su discurso político. ¿Va a abandonar usted X o se va a quedar como ha dicho Óscar Puente?

- Yo soy del parecer de Óscar Puente. Si dejamos todo ese terreno a la extrema derecha, y a los que propagan bulos, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Mucha gente, sobre todo joven, se informa por las redes sociales y creo que tenemos que estar en todas las plataformas. Así que respeto la decisión de cada uno, pero yo me voy a quedar.

- Por último, me gustaría preguntarle si echa de menos el Congreso después de haber sido diputado durante más de una década. ¿Se arrepiente de la decisión tomada?

- Me apasionó aquel trabajo y lo disfruté desde el primer día hasta el último. Pero digamos que ahora, personalmente, vivo mucho mejor. Duermo todos los días en casa, veo más a la familia y creo que hay una época para cada cosa. Fui muy feliz, pero después de doce años creo que era un buen momento para volver a casa.