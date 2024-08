La carta a la directora de una joven que tiene que volver a casa de sus padres: "Nos hemos cansado de pedir ayuda"

"Acabo de cumplir 26 años y debo volver a vivir con mis madres", así empieza la carta a la directora de El País de Adela Domínguez, de Madrid.

"Tras tres años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes tras la imprudencia de salir a cenar un día", explica sobre la precaria situación en la que viven tantos jóvenes.

"Tenemos que leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia. El dedo acusatorio siempre señala a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos. ¿Realmente es mío el fracaso o es de una sociedad donde cada vez es más difícil iniciar un proyecto de vida?", concluye al respecto.