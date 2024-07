La directora del Instituto de las Mujeres se defiende: "He hecho las cosas bien"

Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tiene “la conciencia tranquila” y “la certeza de haber hecho las cosas bien”. Así lo ha constatado en un comunicado publicado en la red social X tras una información de El Español que aseguraba que ella y su pareja habían “obtenido 64 contratos de municipios del PSOE para gestionar Puntos Violeta”. García no solo ha exigido una rectificación al periódico sino que no descarta “emprender acciones legales”.

En el comunicado, García explica que “fue en 2022 cuando, libre de responsabilidades políticas”, decidió “constituir una consultoría de igualdad junto a” su mujer. “Yo ya no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE y decidí centrar mi actividad profesional en proyectos enfocados a la igualdad real entre mujeres y hombres, proyectos que se ofertaban tanto a empresas privadas o clubes deportivos, entidades públicas e instituciones semipúblicas”, ha detallado.

Según García, cuando fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres, se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que le indicasen “cómo proceder”: “Es entonces cuando se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%. Es decir, he cumplido y cumplo escrupulosamente la Ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado”.

Tal y como recoge en su escrito, tanto ella como su mujer han “sido muy escrupulosas en” sus “actuaciones profesionales. “Los contratos que se han realizado con entidades públicas, de todos los colores políticos, y privadas son fruto del buen hacer profesional de mi esposa”, ha manifestado.

No obstante, “siguiendo las instrucciones de la ministra” y “en aras de la transparencia”, García facilitará “toda la información que sea precisa”.