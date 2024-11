La Generalitat valenciana agradece la ayuda ciudadana, pero pide no desplazarse a las zonas afectadas por la DANA

"Desde el profundo agradecimiento por la ayuda que se está prestando a las poblaciones afectadas, pedimos por favor que no se desplacen a estas zonas porque se están colapsando las vías y los servicios de emergencia no pueden acceder", es el mensaje que ha comparido la Generalitat valenciana a los ciudadanos instando a que no accedan a las zonas afectadas por la DANA.

Tras irse despejando vías con cientos de coches ocupando las calles y carreteras, poco a poco comienzan a llegar los servicios de emergencia a los que se suman desde esta mañana 500 militares.

Desde el primer momento, las autoridades han pedido a los ciudadanos precaución, evitar desplazamientos porque la DANA no ha terminado así como informar del envío de ayuda para coordinar y no obstaculizar la labor de las emergencias ya que los accesos están en mal estado y son muy pocas las vías para poder entrar y salir.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que se incrementarán los efectivos del Ejército el tiempo que "haga falta" para ayudar en las labores de rescate y reconstrucción en todas las localidades afectadas por la DANA, como las valencianas Ribarroja, Paiporta o Algemesí, y que no habrá "ningún tipo de limitación de medios".

"Hoy ya están ya sobre el terreno estos 500 militares más y mañana los que sean necesarios y los que hagan falta (...) Mañana incrementaremos más, insisto, lo que haga falta, el tiempo necesario, con las capacidades que nos permitan funcionar teniendo en cuenta cuáles son las necesidades más importantes", ha asegurado Robles una entrevista en 'La hora de La 1'.

Actualmente hay desplegados 1.700 efectivos de la UME y se "están trayendo de toda España", según Robles, que ha destacado el desligue de una morgue dividada en dos sedes, una en la Feria Valencia, ubicada en Paterna y la otra en el Instituto de Medicina Legal.

"El Ejército va a estar en todas las localidades que hayan sido víctimas de esta situación. Antes se mencionaba a Utiel y a Requena donde desde el principio ha estado la UME (Unidad Militar de Emergencia), pero estaremos en Ribarroja, Turrena, Paiporta, en Algemesí... donde haga falta. Sin ningún tipo de limitación de medios", ha indicado Robles.

500 militares desde esta mañana y más desde el sábado

Robles ha detallado que las principales "misiones" del Ejército sobre el terreno son "desde ayudar a desenterrar a las personas que puedan estar en sótanos o en plantas bajas", contribuir a retirar vehículos, permitir el transporte y la llegada de alimento.

El Ministerio de Defensa ha ampliado el despliegue militar en la Comunidad Valenciana hasta alcanzar los 1.700 efectivos militares para hacer frente a los efectos de la DANA y que, tal y como ha detallado Robles, vienen de la Armada, del Tercio de San Fernando, del Ejército del Aire o del Escuadrón Paracaidista de Alcantarilla.

