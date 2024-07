La repuesta de Alán Barroso a Carvajal tras su comentado saludo a Sánchez

Somos campeones de Europa. Y ni así algunos pueden dejar de hacer el ridículo. Porque mientras sus compañeros saludan al presidente como personas normales, Carvajal hace esto: sin mirarle y pasando de largo inmediatamente.

Es obvio que no le cae bien Sánchez. Y no pasa nada. Lo que sí es curioso es que Carvajal sea capaz de decir que "como jugador me mantengo al margen de mi ideología política" cuando Mbappé llamó al voto antifascista contra Le Pen y al mismo tiempo haga esto cuando saluda al presidente de su país.

Si no quieres mezclar política y fútbol, no lo hagas. Pero de verdad. Y si lo haces, que estás en tu derecho, que no sea con una rabieta infantil como esta. Dar la mano mientras ni le miras a la cara.

Porque si tanto le desprecias ten las agallas de no saludarle. Y sé capaz de posicionarte sin parecer, además de un maleducado, un cobarde.

Y eso que yo pensaba que ser campeones de la Eurocopa iba a servir para unirnos aunque fuese un poquito, pero ya veo que a Carvajal no le apetece demasiado. Qué le vamos a hacer.