La respuesta de Alán Barroso al tuit más polémico de Feijóo sobre Francia

Cuando gran parte del mundo celebraba el éxito del cordón sanitario a la extrema derecha en Francia y los resultados tras las legislativas, en las que la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular y los macronistas relevaron a la tercera posición al partido de Marine Le Pen, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sembraba la polémica en la red social X al pedir la unión del "centro político" para "evitar" a los "extremistas".

Nada más escribir el tuit, fueron muchas personas, también miembros del Gobierno como Pilar Alegría o Yolanda Díaz, las que quisieron recordar a Feijóo su posición respecto a la ultraderecha en España. Una de ellas fue el politólogo y colaborador de El HuffPost Alán Barroso, quien ha recordado al líder del PP que "en Francia ha ocurrido todo lo contrario" de lo que hace él "en España".

En Francia, ha explicado Barroso, "se han unido todos para que no gobierne la extrema derecha". "Tú, en cambio, has pactado sin pudor con ellos y los has metido en todos los gobiernos en los que has podido", ha continuado el politólogo para zanjar: "Y hablas de centro. Eres un hipócrita".

Este domingo, en Francia, se produjo un vuelco electoral en los comicios legislativos pese a lo que auguraban los sondeos. La izquierda se aupó con la victoria con 182 escaños en la segunda vuelta, seguida de la formación de Macron con 168 y en tercer lugar quedó Le Pen con 143 diputados.