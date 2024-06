La violencia machista se cobra seis vidas en un día

NurPhoto via Getty Images

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha clamado contra la violencia machista este sábado 29 de junio, un día que está siendo un "terrible para la sociedad española en general" tras los "numerosos asesinatos machistas" registrados. Un total de seis personas han fallecido en las últimas 24 horas víctimas de la violencia de género.

Dos asesinatos en Andalucía

Dos de los tres casos han ocurrido en Andalucía. El primer caso ha ocurrido en Zafarraya (Granada). Un hombre de 34 años ha disparado con una escopeta a su pareja, una joven de 20 años, y a la madre de esta, de 45, en la casa que compartían las dos mujeres en la localidad granadina. El chico las sorprendió al entrar a la vivienda con una llave y les atacó mientras la víctima hablaba con una amiga, que escuchó el crimen y alertó de los hechos.

Tras cometer los asesinatos, se ha ido a su casa para suicidarse con el mismo arma. Fuentes de la investigación han revelado que tenía antecedentes no vinculados a violencia de género. Fuentes cercanas a la investigación han detallado a EFE que el joven no aceptó que su pareja había decidido acabar la relación con él.

En el segundo caso, que ha tenido lugar en Fuengirola (Málaga), una mujer de 76 años fue asesinada por su marido pasadas las 23:10 horas del viernes en la calle Juan Sebastián Elcano, cerca del paseo marítimo de la localidad.

El autor confeso de los hechos estranguló a la víctima y después intentó suicidarse ingiriendo pastillas, pero no lo logró y fue detenido por agentes de la Policía Nacional. La víctima no había presentado denuncias previas hacia su pareja ni tenía medidas de protección del sistema VioGen.

Tres cuerpos descuartizados en Cuenca

Unas horas más tarde, conocíamos la noticia de que la Guardia Civil había hallado los cuerpos descuartizados de una mujer y sus dos hijos de 5 y 7 años en Las Pedroñeras (Cuenca) a manos, presuntamente, de la expareja y padre de las víctimas, que ha sido detenido por los agentes.

Al parecer, los agentes ya se encontraban buscando a las víctimas después de que una amiga de la mujer denunciara su desaparición ayer por la tarde. Finalmente, los cuerpos han sido encontrados en una vivienda adyacente a la que residía la mujer. En este caso, la víctima sí figuraba en el sistema policial de VioGén y contaba con una orden de alejamiento de su agresor, un hombre de 44 años.

Jornada de reflexión

Ana Redondo ha sostenido que se trata de una jornada para reflexionar y avanzar en todos los medios y mecanismos que existen para "erradicar este enorme problema". "Tenemos convocado un comité de crisis en el que se analizarán los asesinatos que se han producido", ha anunciado la ministra, que también ha reconocido estar "consternada" por estos hechos: "Es un día durísimo y nuestra solidaridad está con las familias de las víctimas y sus allegados".

Desde su punto de vista, la violencia de género "no tiene una estructura comprensible" ya que "mata intergeneracional y vicariamente, como se ve con niños muy pequeños, de cinco y siete años, las víctimas de hoy".

En este sentido ha precisado que la violencia machista "mata por ese sentimiento de pertenencia y por esa idea absolutamente que hay que erradicar de dominación al entender que una mujer que es parte de su patrimonio". Un problema que está "profundamente arraigado en la sociedad y hay que avanzar todos juntos", ha apostillado.

Por todo ello, Redondo ha clamado que es necesario frenar los comentarios que niegan la existencia de la violencia de género. "Esos discursos son terribles y se están instalando en la sociedad española, no podemos consentirlo, tenemos que aislar a quienes niegan que esto se esté produciendo, esto es real y es terrible", ha reflexionado.

Andalucía y Castilla-La Mancha lloran este "día negro"

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha apelado este sábado a la sociedad para que fomente la unidad como "el arma más potente que tenemos" para luchar contra la violencia machista.

En un audio enviado a EFE, López ha manifestado que este sábado es "otro día negro por una lacra que no termina, que no entiende de edad, no entiende de lugar, y que para combatirla se requiere la unidad de toda la sociedad".

También Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se ha manifestado "con mucho dolor y rabia" sobre el caso de Las Pedroñeras. "Es de mucha crueldad. Mi más absoluta condena y todo mi apoyo a sus seres queridos", ha publicado García-Page en su perfil de la red social X.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer sea llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.