Las claves de la candidatura de Óscar López para ganar "al mal" en Madrid: trumpismo, fango y acabar con la abstención

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha presentado este jueves su candidatura para liderar del PSOE de Madrid, una apuesta tras la salida de Juan Lobato que apuesta por la "izquierda valiente" y en la que ha desgradado las principales líneas de su paso al frente.

En una rueda de prensa rodeado de varios cargos del PSOE de Madrid y que ha comenzado antes de lo previsto para continuar con su agenda, López ha querido centrar su puesta de largo ante los socialistas madrileños reivindicando que no es un paracaidista en la federación madrileña ya que lleva militando 28 años en el PSOE, de los cuales 13 han sido en Madrid en agrupaciones como Canillejas, San Blas, Hortaleza o Las Rosas.

"Conozco la estrategia del PP", decía vendiéndose como un buen candidato que, pese a sus errores, ha aprendido "de los mejores" en los que ha citado a los últimos tres secretarios del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez. "Toda la experiencia que he acumulado con Zapatero, Rubalcaba y Sánchez la voy a volcar en Madrid. Tengo una dilatada trayectoria, casi tres décadas dedicadas al proyecto socialista. He cometido errores pero he aprendido de los mejores", indicaba sobre su bagaje para lograr "el cambio" en Madrid apenas sin hacer mención al batacazo electoral que sufrió en 2011 cuando fue el candidato socialista en Castilla y León.

Incluso, ha tirado de ironía asegurando que entonces, en pleno contexto de crisis económica, logró un 30% de voto, dos puntos más de los que Ayuso logró en sus primeras elecciones en 2019 cuando "el PP logró el peor resultado de su historia".

Por ello, ha querido distanciarse de la imagen moderada del PSOE de Lobato reivindicando un proyecto de "izquierda valiente" que llega a acuerdos, escucha y suma equipos. "Vamos aganar Madrid. Mucha gente no lo piensa, quedan dos años y medio, pero no tengo ninguna duda. La izquierda valiente es la que gana. Conozco bien las técnicas de la derecha y la fachosfera", explicaba asegurando que se iba a enfrentar a "la máquina del fango" de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la presidenta madrileña e incluyendo tan bien a los medios que "financian" en Madrid.

A su juicio, "hay millones de personas en Madrid que no tragan más" con la gestión del PP en Madrid, y ha defendido luchar contra "la verdad".

"Vamos a ganar por una razón, con una palabra que es la mas maravillosa que muchos quieren destrozar: la verdad. Todos los madrileños que viven en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y los 21 distritos de la capital saben la verdad, que el PP quiere convertir Madrid en un club privado".

Para ello cuatro pilares: la privatización y los recortes en la Sanidad y la Educación, las muertes en las residencias, "los negocios del hermano, del novio y el padre de Isabel Díaz Ayuso" o el problema de la vivienda, donde ha asegurado que miles de personas no pueden acceder a ella mientras la presidenta "vive en un ático de un millón de euros y nunca va a poder explicar de dónde sale ese dinero".

Un discurso repetido por la izquierda en las elecciones de 2021 que dio la mayoría a Isabel Díaz Ayuso tras adelantar las elecciones, pero que cree que tiene solución ilusionando al votante para sacar de la abstención a los madrileños del cinturón sur de Madrid y los que viven en la capital entre la M-30 y la M-40.

"Esa es la verdad, lo sabe todo Madrid. Es una misión de servicio público: con la verdad por delante hay que dar un paso al frente, pero no lo hago solo, me hacen falta militantes e ir con ilusión y de la mano de millones de madrileños que conocen la verdad. Le pido a los madrileños que den un paso al frente para que la verdad frente al mal triunfe en Madrid", expresaba al respecto López ante los medios de comunicación en una rueda de prensa más centrada en el plano nacional que en el plano autonómico.

"Cada vez que roba uno del PP tiene que responder uno del PSOE", indicaba el ministro y precandidato sobre la "máquina del fango" en Madrid que se basa en "técnicas intimidatorias" asegurando que esas fórmulas se "han acabado". "Conmigo no funcionan", llegaba a decir en varias ocasiones hablando en repetidas ocasiones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta y en concreto hablando del bulo que filtró asegurando que la Fiscalía ofreció pactar a Alberto González Amador una multa por cometer dos delitos contra la Hacienda Pública.

Con un estilo más agresivo que el de su predecesor, López compaginará ahora su labor como ministro, asegurando que no le preocupa tener el foco nacional y no el madrieño para labrar la estrategia de cara a 2027. "Voy a estar en el Gobierno el mismo tiempo que Ayuso sea presidenta, lo voy a compaginar con ello, pero voy a dedicar mas tiempo al Ministerio que lo que ella dedica a Madrid", expresaba al respecto.

Para ello, y ante la imposibilidad de presencia en el territorio acabar con la "desafección" que, a su juicio, ha sembrado el PP en estos veinte años en Madrid: "hay que conseguir que los madrileños que viven entre la M-30 y la M-40 y del cinturón sur no vayan a votar. No puede ser haya un 84% de participación en el Barrio de Salamanca y un 48% en Vallecas", lamentaba al respecto.

"A base de bulos, mentiras y fachosfera consiguen que la masa social no se ilusione, movilice y vote", resumía al respecto asegurando que el "ten cuidado" que ha recibido de los "más de cien" cargos del PSOE con los que ha hablado aludiendo a la campaña contra él que espera.

No obstante, quedan dos incógnitas: quién será su 'número dos', de momento desconocido y que ha indicado que dirá en el Congreso Regional del PSOE-M al que no ha sabido poner fecha y que se celebrará el 1 y 2 de febrero y su relación con Más Madrid, socio necesario y segunda fuerza en la asamblea liderando la oposición y con quien, en caso de lograr "el cambio" necesitará pactar.