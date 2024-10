Lobato defiende a Ayuso y Feijóo ante los insultos de Maduro: "No son una falangista ni un ladrón"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "no insulte" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que no es una falangista", ni al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que no es un ladrón".

En una entrevista con la Agencia EFE, Lobato ha defendido a los dirigentes populares después de que el presidente venezolano asegurara, tras un acto de apoyo el sábado en Madrid al opositor venezolano Edmundo González, que el PP es "el partido franquista de España" y que su líder es "un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia".

Lobato, quien ser reunirá esta tarde en la Asamblea de Madrid con González, ha asegurado que el PSOE tiene una "una posición muy clara" sobre Venezuela y exige que la democracia "opere plenamente" en el país latinoamericano, algo que "no ha sucedido en el último proceso electoral".

En la reunión con el opositor venezolano, el también portavoz del PSOE en la Cámara regional espera analizar conjuntamente la situación del país y establecer posibles vías que consoliden resultados democráticos en el futuro de Venezuela, ha relatado a EFE.

Ante las palabras de Maduro sobre los líderes populares, Lobato ha defendido su posición política, en la que "ejerce una oposición frontal" contra Isabel Díaz Ayuso pero rechaza que se insulte a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Le exijo a Maduro que no se dedique a insultar a la presidenta de todos los madrileños, que no es una falangista, ni al presidente del PP de España, que no es un ladrón", ha recalcado Lobato, quien ha agregado que Ayuso "no se merece ser insultada por un presidente de Venezuela como Nicolás Maduro". "Lo digo con claridad y sin completos", ha dicho Lobato.

Sin embargo, también critica que el Partido Popular madrileño haga manifestaciones para "supuestamente" defender a Venezuela pero, en lugar de ello, se dediquen "más gritos" contra Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero que contra Maduro: "Eso es populismo puro", ha calificado el secretario del PSOE-M.

"Lo que tiene que hacer el PP es lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, como defendió al expresidente José María Aznar cuando estaba siendo atacado e insultado por otros dirigente internacional, en este caso también de Venezuela. Es lo que hace siempre el PSOE", ha remarcado Lobato.