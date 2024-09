Lobato se presenta voluntario para coser al PSOE con la financiación autonómica mientras su continuidad está en el aire

Europa Press via Getty Images

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha confirmado que se ha ofrecido esta semana al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para ser el responsable de elaborar la ponencia sobre financiación que se discuta en el 41 Congreso Federal que se celebrará en Sevilla el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Una cuestión tensa dentro del partido mediante la cual se abrirá el complejo debate para unificar una nueva postura del partido respecto a este asunto iniciado tras el acuerdo con ERC en el que se otorgaba un 'cupo' catalán para poder investir a Salvador Illa.

De momento no ha tenido respuesta ni se la espera. De hecho, fuentes consultadas en el partido dudan de que en Ferraz se le dé respuesta. De hecho, el descontento con Lobato en la dirección del PSOE viene de lejos. Ya en febrero, el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, se reunió en secreto con dos de las figuras más críticas con Lobato dentro de la federación madrileña: los alcaldes de Fuenlabrada y Getafe, Javier Ayala y Sara Hernández.

Por ello, aparte de presentarse voluntario para coser las sensibilidades del PSOE con la financiación autonómica, desde que se conociera la celebración del congreso federal, Lobato ha incrementado notablemente su presencia en los medios de comunicación a pesar de no contar con actos de partido de inicio del curso político como sí han hecho otras formaciones. Según ha podido saber este medio, la primera reunión del grupo parlamentario socialista en la Asamblea se producirá este miércoles.

Su continuidad en el PSOE no es algo nuevo. Desde hace meses, diputados y cargos de la federación madrileña muestran su preocupación por los resultados y el proyecto que lidera en una plaza tan complicada como Madrid. Incluso el propio Pedro Sánchez ha hecho conocer su descontento. Tras analizar los resultados del PSOE en las elecciones europeas, el presidente se mostró insatisfecho con los resultados de Madrid. En el aire están también los liderazgos en Andalucía y Castilla y León, cuyos resultados tampoco fueron del agrado del secretario general del PSOE.

Una forma de buscar protagonismo tras un verano en el que el protagonismo lo ha tenido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que se ha convertido en el azote a Ayuso en algunos casos incluso desplazando al propio Lobato haciendo oposición desde su cargo dependiente del Gobierno y sin mencionar la labor de los socialistas madrileños en la Cámara de Vallecas.

Un perfil que, según fuentes consultadas, gusta en un sector de Moncloa y que tendría la puerta abierta a presentarse al futuro congreso del PSOE de Madrid en una alianza junto a Ayala, en la que todavía no habría una candidatura clara, dado que en la dirección del PSOE se apuesta por el alcalde del cinturón rojo.

"Es normal que el delegado del Gobierno se convierta en oposición. Este mes de agosto en Madrid nos hemos encontrado con que Juan no ha estado porque se ha ido a China. Llevamos tres años repitiendo el mismo mantra y las cosas no funcionan", reconoce en privado una dirigente de los socialistas madrileños. La misma fuente explica que la labor parlamentaria no cuenta con una dirección clara y que se desatiende la labor de los pueblos y ciudades del sur.

Mientras cada familia del PSOE madrileño muestra sus cartas y sus apoyos, diversos sectores del PSOE llevan reuniéndose desde las elecciones del pasado 28 de mayo de cómo "quitarse de encima" a Lobato. Entre ellos, varios exalcaldes del PSOE que perdieron su bastón de mando y que responsabilizan directamente a la dirección del partido en Madrid del "caos" que vivieron en la campaña al tener dificultades para tener a su disposición elementos tan básicos como cartelería de campaña. Por poner un ejemplo, un almacén operativo que tiene el PSOE de Madrid en Puente de Vallecas en el que se almacenan papeletas, carteles y merchandising tenía más trasiego a días de que acabara la campaña electoral que el día en el que oficialmente arrancaba la pegada de carteles.

En cualquier caso, la continuidad de Lobato recae en Pedro Sánchez. Cansado de la actitud del barón, será él el que nomine al candidato alternativo y con la decisión se espera que buena parte de los 'simanquistas' del partido, que siempre acaban por decantar la balanza.

"Hay que hacer política en el surco adecuado, el surco que está abierto y que nos marca el Gobierno de España", indicaba este febrero en la reunión interparlamentaria del PSOE Rafael Simancas tras críticas de Lobato a la amnistía en aviso al secretario general.

En el aire queda la siguiente jugada que hará Lobato. Hay quien piensa que está forzando la máquina para conseguir una salida digna de la política o negociar con el aparato de Ferraz su continuidad eliminando a buena parte de su núcleo duro e incorporando a voces que cuentan con más apoyo en Ferraz.