Loreto Arenillas deja su acta de diputada y acusa al partido de encubrir a Errejón: "Me siento chivo expiatorio"

Loreto Arenillas, exjefa de gabinete de Íñigo Errejón y diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, ha decidido dejar su acta ante las acusaciones de haber ayudado a encubrir uno de los casos de presunto acoso sexual cometidos por Errejón.

Minutos antes de anunciar su renuncia al parlamento autonómico madrileño, Más Madrid había publicado un comunicado en el que aseguraba que Loreto Arenillas se había negado a entregar el acta de diputada, por lo que era cesada de todas sus responsabilidades y cargos en el partido.

La hasta hoy diputada en la Asamblea de Madrid ha respondido a ese anuncio público de Más Madrid con un duro comunicado en el que acusa al partido de estar utilizándola como "chivo expiatorio".

"En junio de 2023, no era jefa de gabinete de Íñigo Errejón, pero puse en conocimiento de la entonces secretaria de organización y la responsable de feminismos un acto protagonizado por el diputado Íñigo Errejón, información que consideraron no elevar a los órganos del partido. Hoy me siento chivo expiatorio para ocultar errores que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización. Esta es la peor forma de luchar contra el machismo", ha expresado Arenillas en su escrito.