Loreto Arenillas señala de nuevo a la dirección de Más Madrid: "Lo puse en conocimiento de Manuela Bergerot"

Si cuando saltó todo ya acusó a la dirección de Más Madrid de mentir, este lunes, Loreto Arenillas, la exjefa de Gabinete de Íñigo Errejón y exdiputada de la formación regional, ha vuelto a contestar a la dirección de su partido tras la rueda de prensa ofrecida por Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot. "La dirección publicó el viernes pasado acusaciones contra mi persona, que hoy han reiterado, sin que en ningún momento, ninguna responsable del partido me haya reclamado información, o solicitado mi opinión, o permitido defenderme", ha comunicado Arenillas en un escrito en X.

Ante estos hechos, la exdiputada ha anunciado además que en las próximas horas presentará "una denuncia formal por vulneración grave de los estatutos [de Más Madrid] ante la Comisión de Garantías" del partido. "Espero se active con rapidez y trabaje con independencia", ha confiado Arenillas, quien además ha señalado que no descarta "acudir a los tribunales".

Arenillas ha reiterado que, cuando tuvo conocimiento de "una situación de agresión de Errejón en Castellón", lo que hizo "fue informar a la víctima de opciones de reparación con un agente de género como normalmente se hace en estos casos". "También reprendí a Errejón y le insté a buscar ayuda y a abandonar comportamientos que dañan a las mujeres", ha dicho para después asegurar que puso el hecho en conocimiento de Manuela Bergerot, la ahora portavoz de Más Madrid en la Asamblea que entonces era la secretaria de Organización de la formación, así como de Cristina Castillo, secretaria de Feminismos. "Lejos de tapar u ocultar nada, lejos de minimizar los hechos, me puse a disposición del director de Comunicación, Luis Giménez, para explicarlo públicamente si era necesario", ha dicho.

Hay un aspecto en el que Arenillas sí coincide con la dirección de Más Madrid. Si no han tenido constancia de ningún encubrimiento es "porque no lo ha habido". "Quizás no hice lo suficiente, pero lejos de encubrir u ocultar información, informé. La dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a órganos superiores, ni hacerlos públicos, ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos y normas internas, y más tarde, la denuncia en redes desapareció y nadie consideró que aquel episodio no requería mayor atención", ha insistido.

Arenillas ha denunciado, asimismo, que "un abuso no se tapa con otro", en relación a la petición de Más Madrid para que abandonara todas sus responsabilidades y dejara su acta de diputada. "No solo niego los hechos por los que se me pide el acta y se me separa de mis cargos orgánicos, defiendo que actué con corrección dentro del error que supuso que las responsables no activasen los protocolos internos", ha apuntado.

Es por todo ello que ha solicitado la intervención de la Comisión de Garantías, exigiendo "que se investiguen, según los procedimientos internos, los hechos de los que" se le "acusa, desde la independencia y desde la presunción de inocencia, porque solo la verdad nos ayudará a mejorar".