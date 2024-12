Lydia del Canto será la nueva secretaria de Estado de Comunicación tras la renuncia de Ion Antolín

Europa Press via Getty Images

La periodista Lydia del Canto será la nueva secretaria de Estado de Comunicación en sustitución de Ion Antolín, que había sido elegido para este mismo cargo hace escasas tres semanas tras la salida de Francesc Vallés. Así ha podido confirmarlo este lunes El HuffPost de fuentes del Gobierno. Su nombramiento ha tenido lugar este lunes en la última reunión del año del Consejo de Ministros.

La precipitada e inesperada renuncia de Antolín se debería a motivos de salud, aunque él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales que regresará a su puesto de director de comunicación del PSOE "dentro de un tiempo".

"Una buena compañera de fatigas me dijo estos días: 'el cuerpo lleva la cuenta'. El mío ha dicho que para, y yo solo puedo hacerle caso. Volveré dentro de un tiempo, a la comunicación del PSOE, con fuerzas renovadas. No tengo nada que no curen el reposo y algo de desconexión. Un día menos...", ha dicho Antolín en su cuenta de BlueSky.

Lydia del Canto (Torrente, 1985) fue directora del diario Levante-EMV, llegó a ser responsable de comunicación del que fuera presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y en la la actualidad formaba parte del equipo de Diana Morant en el Ministerio de Ciencia y Universidades.

Del Canto también ha sido coordinadora de varios medios digitales de Prensa Ibérica, ha directora del departamento de Environmental, Social and Governance de la naviera Baleària, y colaboradora de varios programas de radio y televisión tanto autonómicos como nacionales.