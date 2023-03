¿Tiene Madrid "la mejor sanidad de Europa"? Ayuso lo defiende con un índice de la UE en el que no se habla de sanidad

"La sanidad de Madrid ahora se ha situado como la mejor de la Unión Europea". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios miembros del PP de Madrid no tardaron este martes en hacerse eco del índice de Competitividad Regional 2022 publicado por la UE y asegurar que la capital española está a la cabeza de la sanidad europea.

La Comunidad de Madrid, desde su perfil de Twitter, o el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, no dudaron en sacar pecho tras el análisis, sin comprobar en que en él no se hablaba de sanidad. "La UE sitúa a Madrid como la región europea con mejor Sanidad", señaló este martes el exportavoz de los populares en la Asamblea.

Ayuso tampocó perdió la ocasión y aprovechó un acto para justificar que desde el Gobierno autonómico “estamos muy contentos porque demuestra que todo el trabajo que estamos poniendo en marcha funciona”.

“Cuando la sociedad trabaja unida, buscando la prosperidad, todo funciona. Es un motivo de gran satisfacción para los pacientes y gracias al trabajo del personal sanitario de Madrid", añadió.

No es oro todo lo que reluce

Pero no, la UE no ha asegurado que Madrid tenga la mejor sanidad del continente, ni mucho menos. Si bien es cierto que la capital española cuenta con la cifra más alta, en referencia a la 'salud', 127,2 puntos, por encima de Estocolmo, el dato no está ligado al ámbito sanitario como tal, sino a los seis términos, llamados "pilares" en los que se basa el informe.

En el análisis, recogen las estadísticas referentes a las muertes en carretera, esperanza de vida, mortalidad infantil, tasa de muerte por cáncer, tasa de muerte por enfermedad cardíaca y la tasa de suicidios en la Comunidad de Madrid, al igual que otras regiones europeas.

Lo que dice el índice

En sus más de 42 páginas, el documento que ha hecho público la Unión Europea mide a través de las estadísticas registradas en varios indicadores, como, por ejemplo, la educación básica, las instituciones o las infraestructuras, la competititividad de las regiones europeas.

Entrando más en detalle, el término "salud (health)” solo aparece en 22 ocasiones en el índice, mientras que de la palabra "sanidad (health care)" se habla solamente en una ocasión, en el apartado referente a los gastos sanitarios.

Y, por si fuera poco, Bruselas también ofrece una definición de dicha palabra, asegurando que se utiliza para describir “el capital humano en términos de salud condición y bienestar, con un enfoque especial en la fuerza de trabajo". Es decir, la competitividad profesional en dicho ámbito.

"La buena salud de la población conduce a una mayor participación en el mercado de trabajo, una vida laboral más larga, una mayor productividad y menores costes sanitarios y sociales", recoge el informe..

De hecho, de los seis datos analizados sobre la salud, en la mitad de ellos sólo se tienen en cuenta en las personas que son menores de 65 años. Es decir, aquellas que todavía pueden continuar trabajando.

Madrid, "puesto uno en la UE en el ámbito de la salud"

Ayuso ha cambiado su discurso en pocas horas y, mientras este martes aseguraba que “la sanidad de Madrid ahora se ha situado como la mejor de la Unión Europea”, ahora ha dado un pequeño giro en su relato.

Tras su visita de este miércoles al nuevo Hospital Oncológico y de Terapias Avanzadas del Gregorio Marañón, la dirigente autonómica ha puesto en valor dicho índice, pero sin destacar lo mismo que 24 horas antes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, tras poner en valor que “nuestra sanidad es la joya de la corona de nuestros servicios públicos”, ha hablado del “ranking en el ámbito de la salud”.

“Lo que es realmente satisfactorio es que se nos sitúe en el puesto uno de este ranking, en toda la UE, en el ámbito de la salud”, ha señalado durante su intervención ante los medios de comunicación.

Tropezar dos veces con la misma piedra

No es la primera vez que desde el Partido Popular se asegura que Madrid, con Ayuso al frente, se ha convertido en la región con la mejor sanidad de la Unión Europea, utilizando el mapa de dicho índice.

En abril de 2020, en los peores meses de la pandemia del covid, la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ya defendió, en un vídeo que compartió en su perfil de Twitter, que "en la Comunidad de Madrid tenemos la mejor sanidad de Europa".

Pero, como en aquella ocasión, las palabras de Ayuso y de su entorno no han quedado en papel mojado y son muchas las personas que han reaccionado en redes sociales, desmintiendo la veracidad de las declaraciones.

Por cierto, la presidenta aquí también se "equivoca".



(vamos, que no se equivocan, que es mentira y lo saben)https://t.co/IgrqRFXivD — Javier Padilla (@javierpadillab) March 28, 2023 HTML: