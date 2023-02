Mamen Mendizábal contesta sin titubeos a la acusación de Echenique: "Un clásico muy cansino"

La presentadora de laSexta Mamen Mendizábal ha contestado al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a través de su cuenta de Twitter para defender al también periodista de la cadena de Atresmedia Alfonso Pérez Medina.

El comunicador compartió este lunes unas declaraciones de la delegada del Gobierno contra la Violencia de género, Victoria Rosell, cuestionando las cifras de las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales y violaciones gracias la ley del 'sí es sí'.

"La ley no baja las penas y no hay 300 revisiones ni la décima parte todavía. Una revisión de sentencia es que tu estás penado, anotado en antecedentes penales al estar cumpliendo una pena por agresión sexual, y cuando entra una ley más favorable se te revisa. No son 300 y no creo que lleguen a 30", aseguró en RNE Rosell.

Pérez Medina en Twitter afirmó que "el Ministerio de Igualdad continúa su escalada y se apunta ahora al negacionismo", ya que hay "al menos 337 delincuentes sexuales beneficiados".

Rosell reaccionó a este tuit del periodista y le contestó diciendo que estaba confundiendo rebajas con revisiones: "Mezclas lo que llamas 'rebajas' con revisiones de penas, que son las revisiones de sentencias firmes, si les beneficiara la nueva ley en su conjunto".

Mezclas lo que llamas “rebajas” con revisiones de penas, que son las revisiones de sentencias firmes, si les beneficiara la nueva ley en su conjunto. Que es en general más desfavorable al reo. Estamos màs protegidas ahora. Lo dice la fiscal de sala, no yo: https://t.co/ypQ65769wt pic.twitter.com/uywF270RVr — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) January 30, 2023

"Que es en general más desfavorable al reo. Estamos más protegidas ahora. Lo dice la fiscal de sala, no yo", añadió, adjuntando unas declaraciones de la Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato.

En El Periódico de España, la fiscal apuntó que "los hechos delictivos anteriores a la entrada en vigor de la norma, el pasado 6 de octubre, se están acusando de conformidad con el Código Penal anterior porque el cómputo penal sale más favorable al reo que con este".

Tras este tuit de Rosell, Echenique entró en juego y llamó "señoro" a Pérez Medina. "Un señoro de La Sexta (tu cadena de izquierdas, es demasiado burdo pero vamos con ello) intentando hacer mansplaining a una de las juezas que más sabe de violencias machistas de España. Te tienes que reír por no llorar", respondió el portavoz de la formación morada.

A este tuit ha sido al que ha respondido Mendizábal criticando las formas de Echenique. "La diferencia es que Victoria Rosell tiene argumentos y tí tienes que tirar de señoros, ideología y señalamiento. Un clásico muy cansino", le ha dicho.