María Jesús Montero anuncia su candidatura para liderar el PSOE en Andalucía: "No vuelvo porque nunca me marché"

María Jesús Montero da un paso adelante. La vicesecretaria General del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha anunciado este miércoles, desde Sevilla, su candidatura para liderar el PSOE de Andalucía.

"Esta es Andalucía para mí. El lugar al que no vuelvo porque nunca me marché. Siempre estuve aquí, siempre trabajé para Andalucía y sigo trabajando para y por Andalucía", ha asegurado durante su intervención.

Montero ha defendido la necesidad de un "PSOE que se lo crea, con ambición, con proyecto". "Cuando dimos el paso adelante sabíamos que parte de nuestro esfuerzo iba a ir dirigido a defender aquello que apenas pueden defenderse", ha justificado.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha justificado que, "porque me duele Andalucía" y porque "me duele la situación en la que el PP, Moreno Bonilla, ha convertido Andalucía, con esa falta de ambición".

"Por todas esas razones, hay motivos de sobra para que hoy aquí nos encontremos los hombres y mujeres que estamos diciendo que sí, que nos comprometemos con esta tierra y estamos decididos a ganar las próximas elecciones autonómicas", ha añadido.

Montero ha defendido que la política "es una carrera de relevos". "Vamos cediendo el testigo, reconociendo que el compañero que lo entrega es comprometido y se ha dejado la piel". "Quiero reconocer públicamente el trabajo y la tarea realizada por Juan Espadas, nuestro secretario general, que ha hecho un trabajo inmenso", ha justificado.

La vicepresidenta del Gobierno ha criticado al Gobierno de la Junta de Andalucía. "Los que somos sanitarios, nos llaman familiares para preguntarnos qué me tomo que he ido a la puerta del hospital y me han dicho que no me pueden ingresar", ha reprochado.

"Y me duele Andalucía porque hay muchos chavales que pudiendo hacer una formación profesional y no pudiendo pagar el modelo de Bonilla. Me duele Andalucía porque tiene más talento y capacidad que esa resignación disfrazada de falsa moderación", ha expuesto.

María Jesús Montero ha pedido a su militancia recuperar "nuestra autoestima de partido". "Somos gente que se sacrifica para que, en su pueblo, en su provincia, en su ciudad, tenga lo que no tuvo por razón de ser de un lugar o otro. Venimos a reconectar con los andaluces para que sepan que este partido está a su servicio", ha apuntado.

"La gente progresista de Andalucía está invitada, desde ya, a participar en este proceso. Entre todos tenemos que conseguirlo. Por Andalucía libre, que dice nuestro lema. Por España, por la humanidad, para que ese clima internacional encuentre una frontera en España y Andalucía, porque no pasarán", ha sentenciado.